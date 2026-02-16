Caro Fux: „Mein Burnout hat mich stark gemacht!“

Platz 1 bei iTunes mit „Hund und Bam“. Caro Fux ist aktuell die heißeste Aktie im Austropop. Dabei war ihr Weg zur Musik voller Entbehrungen.

Die steirische Durchstarterin Caro Fux, eine ehemalige Volksschullehrerin, die nach Burnout dank der Musik zurück ins Leben fand ist. aktuell die heißeste Aktie im Austropop: 2 Amadeus-Nominierungen für die Hymne „Aff im Kopf“ und Platz 1 bei iTunes mit dem brandneuen Hit „Hund und Bam“. Im oe24-Interview spricht Caro Fux über …

… Platz1 bei iTunes: Das ist krass, aber das nehmen wir (lacht). Das gefällt mir. Das passt auch zu einem coolen Wochenende, wo ich ja die Live-Premiere am Bauernbundball in Graz feiern durfte. Platz 1 ist ganz positiv oag! Aber ich möchte eh die Charts stürmen!

© Liam Loose

© Liam Loose

… ihren neuen Hit „Hund und Bam“: Da geht es einfach um Lebenseigenschaften, die sich von heute auf morgen ändern können. Einmal bist du glücklich, einmal nicht. Glück und Pech liegen oft es so knapp beieinander manchmal. Und das habe ich versucht in einen Song einzupacken, denn das Tröstende ist ja, dass wir alle im gleichen Boot sitzen.

… „Aff im Kopf“: Ich hab gewusst, dass mit dem Song etwas passiert, dass er die Leute anspricht. Damit bin ich aktuell ja auch auf Platz 2 der Ö3 Austro-Charts. Geschlagen nur von DJ Ötzi.

… Ihre „tierischen" Hits: Ich bin mir zu 99 Prozent sicher, dass im nächsten Song kein Tier vorkommt (lacht). Es gibt schon Songs in der Schublade, die warten für öffentlich zu werden und da kommt kein Tier vor.

… Ihr Burn Out: Das habe ich gebraucht, denn nur dadurch bin ich zu meiner eigenen Musik gekommen. Das Song schreiben hat mir so viel Kraft gegeben und mich stark gemacht für das, was ich jetzt mache. Und umso mehr kann ich das auch jetzt schätzen, was ich mache. Ich bin sehr dankbar, dass es mir so gut geht und dass ich jetzt meinen Weg gehen kann. Dem Lehrerjob weine ich nicht nach.

© Liam Loose

… Erfolgsdruck: Man kann einen Hit nicht erzwingen. Entweder er wird es oder er wird nicht. Und beim Schreiben selber weißt du es einfach nicht.

… die Amadeus Awards: Es wäre schon cool, was zu gewinnen, aber die Nominierung per se ist für mich als Newcomerin schon ein Wahnsinn. Ich hätte daheim auch schon auf einer ganz schönen Kommode Platz dafür gemacht (lacht) Das ist ja schon seit Jahren mein Traum. Ich habe ja auch ein Foto vom Amadeus als Handy-Hintergrund. Zur Motivation!

© zeidler

... ihre Pläne: Im Oktober gibt’s die erste Tour und 2027 soll dann mein erstes Album kommen. Dafür möchte ich eine große Vielfalt an Themen abhandelt. Mit Werten die mir wichtig sind. Meine Lieder sind echt. Die sagen viel über mich aus.

© zeidler

Caro Fux mit oe24-Reporter Thomas Zeidler-Künz

… ihre Träume: Einmal Stadthalle spielen. Das wäre natürlich super. Und auch das Stadion würde ich nehmen (lacht) Aber vorerst gilt es noch viele Schritte zu gehen und dafür die richtigen Puzzlesteine zusammenzusetzen.

Interview: Thomas Zeidler-Künz