Erstes Gold-Highlight, aber keine Spur von Rainer Pariasek

Olympia-Knall im ORF! Ausgerechnet beim ersten Gold-Highlight, der Abfahrt in Bormio, fehlte Star-Moderator Rainer Pariasek in der Live-Berichterstattung.

Die Stelvio in Bormio muss diesmal ohne Urgestein Rainer Pariasek auskommen. Im Weltcup war der 61-Jährige noch mit von der Partie.

Vor der Herren-Abfahrt war von Pariasek aber zunächst keine Spur. Durch das Studio führte Karina Toth, im Zielraum begrüßte Alina Zellhofer die ORF-Zuschauer. Nur eine kleine, aufgezeichnete Schalte ins Olympia-Haus nach Cortina war mit Pariasek zu sehen.

Der ORF möchte sich "jünger und weiblicher" präsentieren, hieß es im Vorfeld. Pariasek wurde aber nicht gänzlich auf die Ersatzbank abgeschoben, er soll dann am Sonntag die Damen-Abfahrt (11:30 Uhr) übernehmen.