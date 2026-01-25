Schneewalze im Anmarsch: Unwetter-Warnung für ganz Österreich

Österreich steht am Sonntag erneut ein tiefwinterlicher Tag bevor. Ein Tiefdruckgebiet namens „Leonie“ hält Mitteleuropa fest im Griff – und bringt in mehreren Regionen kräftigen Schneefall sowie erhöhte Unwetterwarnungen.

Der Kern des Tiefs liegt über Westeuropa, eine südliche Strömung führt feuchte Luft nach Österreich. In der Höhe wird es zwar etwas milder, am Boden überwiegen jedoch winterliche Bedingungen. Von Süden her zieht am Sonntag ein stärker ausgeprägtes Randtief durch, das vor allem im Süden des Landes für markante Wettererscheinungen sorgt.

Besonders betroffen sind Osttirol und Oberkärnten. Dort fällt bis in viele Täler Schnee, in höheren Lagen zeitweise sogar kräftig. Laut UWZ-Meteorologe Roland Reiter ist regional nochmals mit Glätte zu rechnen. Die Schneefallgrenze liegt je nach Region zwischen 700 und 1500 Metern, vom Tiroler Alpenhauptkamm bis zu den Karawanken setzt bereits in den Morgenstunden neuer Niederschlag ein.

Glättegefahr im Südosten

Im Südosten Österreichs droht anfangs stellenweise gefrierender Regen, später kann auch im Alpenvorland Oberösterreichs Glätte auftreten. Im Nordosten weht zudem lebhafter Wind aus östlichen Richtungen, was die gefühlte Kälte weiter verstärkt.

Temperaturen steigen, Winter bleibt

Am Abend lässt der Regen und Schneefall zunächst im Süden nach, in der Nacht beruhigt sich die Lage auch im Norden. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen minus einem und plus sechs Grad. Zu Wochenbeginn bleibt der Tiefdruckeinfluss zwar bestehen, die Temperaturen steigen jedoch langsam an. Winterlich bleibt es dennoch – vor allem auf den Straßen ist weiterhin Vorsicht geboten.