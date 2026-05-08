Diane Kruger zeigt den wohl gewagtesten Sommertrend 2026

Diane Kruger sorgt mit ihrem Gala-Look gerade für Aufsehen und zeigt ganz nebenbei den wohl gewagtesten Sommertrend 2026.

Diane Kruger hat bei der New York City Ballet Gala mal eben gezeigt, welcher Trend den Sommer 2026 dominieren wird: Bustiers. Und zwar nicht dezent unter einem Blazer versteckt, sondern ganz klar als Hauptrolle des Looks. Die Schauspielerin erschien in einem zweiteiligen Outfit aus einem voluminösen Fransenrock und einem auffälligen Bustier mit Schleifen-Details. Ein Look zwischen Verspieltheit, Leichtigkeit und Spaß. Kurz gesagt: Man konnte nicht wegsehen.

BHs werden jetzt offiziell straßentauglich

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Was früher maximal als Unterwäsche galt, wird 2026 zum Statement-Piece. Der sogenannte Lingerie-Trend entwickelt sich nämlich weiter: Neben Slipdresses aus den 90ern kommen Bustiers, Korsagen und BH-inspirierten Oberteilen hinzu. Und Diane Kruger liefert gerade das perfekte Beispiel dafür, wie der Trend funktioniert: feminin, auffällig und definitiv nicht zurückhaltend.

Der Sommertrend setzt auf Drama

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Besonders beliebt sind aktuell:

Spitze

Satin

Glitzerdetails

Schleifen

Korsett-Schnitte

Das Motto scheint klar: Warum noch Cropped Tops tragen, wenn das Bustier sowieso der spannendere Look ist? Vor allem in Kombination mit weiten Röcken, lockeren Hosen oder minimalistischen Accessoires wirkt der Trend plötzlich überraschend tragbar.

Auch die Laufstege sind besessen vom Trend

Dass Bustiers 2026 riesig werden, zeigt sich längst auf den internationalen Laufstegen. Transparenzen, strukturierte Formen und sichtbare Dessous ziehen sich generell durch viele Frühjahr-/Sommer-Kollektionen.

Und natürlich bleibt der Trend nicht auf dem Runway: Auch Stars wie Dua Lipa integrieren Bustiers mittlerweile immer öfter in ihre Off-Duty-Looks. Das Bustier wird das neue Cropped Top. Diane Kruger hat mit ihrem Gala-Look jedenfalls gezeigt: Der Sommer 2026 wird mutiger. 2026 trägt man den BH nicht mehr unter dem Outfit. Er IST das Outfit.