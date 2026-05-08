Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 08.05.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe : Mit Charme und Humor lässt sich die Stimmung sicher wieder verbessern.

: Mit Charme und Humor lässt sich die Stimmung sicher wieder verbessern. Beruf : Das Teamwork zu unterstützen ist für Ihre Finanzen bestimmt besser.

: Das Teamwork zu unterstützen ist für Ihre Finanzen bestimmt besser. Fitness: Möglichst viel Abwechslung! Langeweile tut der Motivation nicht gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe : Eine ungewöhnliche Einladung? Misstrauen abschütteln und annehmen!

: Eine ungewöhnliche Einladung? Misstrauen abschütteln und annehmen! Beruf : Seien Sie auf überraschende Änderungen gefasst, bleiben Sie flexibel!

: Seien Sie auf überraschende Änderungen gefasst, bleiben Sie flexibel! Fitness: Lassen Sie sich heute ja nicht stressen! Gelassenheit statt Zeitdruck!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe : Aufregende Begegnungen? Ok, wenn Sie sich ernsthaft darauf einlassen!

: Aufregende Begegnungen? Ok, wenn Sie sich ernsthaft darauf einlassen! Beruf : Ihre Ideen wecken Interesse. Willigen Sie in Kompromissvorschläge ein!

: Ihre Ideen wecken Interesse. Willigen Sie in Kompromissvorschläge ein! Fitness: Ihr Stimmungsbarometer steigt. Nur die Nerven nicht überstrapazieren!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe : Nehmen Sie alles viel lockerer, dann haben Sie auch wieder mehr Spaß!

: Nehmen Sie alles viel lockerer, dann haben Sie auch wieder mehr Spaß! Beruf : Schließen Sie sich Vorschlägen anderer an, um das Klima zu verbessern!

: Schließen Sie sich Vorschlägen anderer an, um das Klima zu verbessern! Fitness: Raus aus dem Schmollwinkel, Gemeinschaftssinn gibt positive Energie!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe : Bloß nicht zu stolz und selbstgefällig! Auf Augenhöhe und charmant!

: Bloß nicht zu stolz und selbstgefällig! Auf Augenhöhe und charmant! Beruf : Teamorientiert und kooperativer! Wer sich vordrängt, eckt bestimmt an.

: Teamorientiert und kooperativer! Wer sich vordrängt, eckt bestimmt an. Fitness: Nehmen Sie sich lieber ein wenig zurück, sonst drohen Frust und Ärger.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe : Mehr Offenheit, Toleranz und Humor! Wer Spaß versteht, kommt gut an.

: Mehr Offenheit, Toleranz und Humor! Wer Spaß versteht, kommt gut an. Beruf : Sie sollten Neuerungen mittragen, die bringen auch finanzielle Vorteile.

: Sie sollten Neuerungen mittragen, die bringen auch finanzielle Vorteile. Fitness: Sie müssen nicht alles allein schaffen, Teamwork macht alles leichter.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe : Sie leben auf. Ein guter Tag, um wieder mehr miteinander zu lachen.

: Sie leben auf. Ein guter Tag, um wieder mehr miteinander zu lachen. Beruf : Lust auf neue Initiativen? Wohlüberlegte Investitionen lohnen sich.

: Lust auf neue Initiativen? Wohlüberlegte Investitionen lohnen sich. Fitness: Ihre Formkurve steigt wieder an. Dosieren Sie Ihre Power vernünftig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe : Gibt man sich allzu ausgelassen? Cool bleiben, freundlich mitspielen!

: Gibt man sich allzu ausgelassen? Cool bleiben, freundlich mitspielen! Beruf : Rechnen Sie genauer nach, ohne auf die Motivationsbremse zu steigen!

: Rechnen Sie genauer nach, ohne auf die Motivationsbremse zu steigen! Fitness: Schonen Sie sich! Wer heute zu viel will, handelt sich bloß Ärger ein.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe : Mit Humor, Charme und Solidariät, lassen sich Spannungen abbauen.

: Mit Humor, Charme und Solidariät, lassen sich Spannungen abbauen. Beruf : Ein sehr guter Tag, um sich mit anderen abzustimmen und zu einigen.

: Ein sehr guter Tag, um sich mit anderen abzustimmen und zu einigen. Fitness: Mehr Bewegung und Abwechslung, am besten in geselliger Gemeinschaft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe : Überraschen Sie Ihren Partner, indem Sie ihm einen Wunsch erfüllen!

: Überraschen Sie Ihren Partner, indem Sie ihm einen Wunsch erfüllen! Beruf : Geben Sie konstruktivem und produktivem Miteinander eine neue Chance!

: Geben Sie konstruktivem und produktivem Miteinander eine neue Chance! Fitness: Flexibilität ist der Wohlfühlgarant. Mehr Humor täte Ihnen auch gut.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe : Man freut sich auf Sie, zählt aber auch auf Sie. Seien Sie zur Stelle!

: Man freut sich auf Sie, zählt aber auch auf Sie. Seien Sie zur Stelle! Beruf : Finanzielle Zuwächse kündigen sich an. Kalkulieren Sie aber sorgsam!

: Finanzielle Zuwächse kündigen sich an. Kalkulieren Sie aber sorgsam! Fitness: Sie sind in Fahrt. Da ist es umso wichtiger, konzentriert zu bleiben.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe : Es wäre klug, endlich wieder mehr Spaß zuzulassen. Humor kommt gut an.

: Es wäre klug, endlich wieder mehr Spaß zuzulassen. Humor kommt gut an. Beruf : Teamgeist ist gefordert, auch wenn Sie mit neuen Ideen wenig anfangen.

: Teamgeist ist gefordert, auch wenn Sie mit neuen Ideen wenig anfangen. Fitness: Viel offener! Lassen Sie sich von andern aufheitern und motivieren!

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.