ORF liegt auf Intensivstation - jetzt hilft keine Homöopathie

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

Der ORF befindet sich zweifelsohne in der größten Krise seiner Geschichte. Die Causa Weißmann und die darauf folgende Kommunikation sind ein Image-Super-GAU, wie es ihn in dieser Form wohl selten gegeben hat. Dieses völlig schiefgelaufene Krisenmanagement des ORF wird noch in viele Lehrbücher eingehen - als Paradebeispiel dafür, wie man es ja nicht machen sollte.

Dennoch scheint weder ORF-Management noch Politik die Tragweite dieses Image-Desasters bewusst zu sein. Die Veröffentlichung des Compliance-Berichts ist genauso sinnlos wie der vom Medienminister schwammig angekündigte ORF-Konvent. Mit Homöopathie wird man den Intensivpatienten ORF nicht mehr wiederbeleben können.

Stattdessen bräuchte es eine Totalreform:

Die von den Österreichern gehasste und den Medienmarkt völlig verzerrende Haushaltsabgabe in Höhe von 750 Millionen Euro gehört endlich abgeschafft.

Die Sender- und Kostenstruktur muss drastisch verschlankt werden: Weg mit „Privatsendern“ wie ORF 1, Ö3 oder FM4, die NULL öffentlich-rechtlichen Mehrwert bieten.

Schluss mit den völlig irrwitzigen Privilegien und Gehältern, die mit Steuergeld finanziert werden.

Ein neuer, unabhängiger Aufsichtsrat statt dem politisch besetzten Stiftungsrat.

Wenn die Politik und ein neuer (externer) ORF-Chef den Mut haben, das umzusetzen, dann kann der ORF in (deutlich) abgespeckter Form überleben. Sonst schafft er sich endgültig ab.