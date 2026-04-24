ORF liegt auf Intensivstation - jetzt hilft keine Homöopathie

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.
Der ORF befindet sich zweifelsohne in der größten Krise seiner Geschichte. Die Causa Weißmann und die darauf folgende Kommunikation sind ein Image-Super-GAU, wie es ihn in dieser Form wohl selten gegeben hat. Dieses völlig schiefgelaufene Krisenmanagement des ORF wird noch in viele Lehrbücher eingehen - als Paradebeispiel dafür, wie man es ja nicht machen sollte.
Dennoch scheint weder ORF-Management noch Politik die Tragweite dieses Image-Desasters bewusst zu sein. Die Veröffentlichung des Compliance-Berichts ist genauso sinnlos wie der vom Medienminister schwammig angekündigte ORF-Konvent. Mit Homöopathie wird man den Intensivpatienten ORF nicht mehr wiederbeleben können.
Stattdessen bräuchte es eine Totalreform:
- Die von den Österreichern gehasste und den Medienmarkt völlig verzerrende Haushaltsabgabe in Höhe von 750 Millionen Euro gehört endlich abgeschafft.
- Die Sender- und Kostenstruktur muss drastisch verschlankt werden: Weg mit „Privatsendern“ wie ORF 1, Ö3 oder FM4, die NULL öffentlich-rechtlichen Mehrwert bieten.
- Schluss mit den völlig irrwitzigen Privilegien und Gehältern, die mit Steuergeld finanziert werden.
- Ein neuer, unabhängiger Aufsichtsrat statt dem politisch besetzten Stiftungsrat.
Wenn die Politik und ein neuer (externer) ORF-Chef den Mut haben, das umzusetzen, dann kann der ORF in (deutlich) abgespeckter Form überleben. Sonst schafft er sich endgültig ab.