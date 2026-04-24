Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Klaus Seltenheim
© APA/GEORG HOCHMUTH

Vorschlag

SPÖ will Spritpreisbremse jetzt verlängern

Von
24.04.26, 21:26
Teilen

Die SPÖ will die Spritpreisbremse, die Ende April auslaufen würde, verlängern. Eine „Preis-runter-Garantie“, wie von Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) via oe24 gefordert, sei zudem bereits Teil der Maßnahme.  

Im oe24-Interview hielt sich Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) noch bedeckt, ob die Spritpreisbremse, die Ende April auslaufen würde, verlängert wird. Sie sei zwar ein „gutes und erfolgreiches Kriseninstrument“ - wie jüngst auch von der E-Control mit Zahlen belegt.

Er wolle aber „keinen dauerhaften Staatseingriff“. Zudem sprach er sich für eine „Preis-runter-Garantie“ aus. Also, dass fallende internationale Einkaufspreise direkt an die Konsumenten weitergegeben werden müssen, ähnlich wie bei der Strommarktreform. „Kein Deckel nach oben, kein Einfrieren von Preisen – sondern eine einzige, einfache Regel“, so der Minister.

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim  

Jetzt schaltet sich auch SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim in die Debatte ein. Er hält fest, dass eine „Spritpreis-Runter-Regel“ bereits in der jetzigen Spritpreisbremse integriert sei. Und: „Die Spritpreisbremse wirkt - das sehen wir an den Tankstellen, das hat die E-Control mehrfach bestätigt und das zeigt die jüngste Zurechtweisung der OMV, die Preissenkungen vollständig weiterzugeben. Wenn etwas sehr gut funktioniert, soll man es auch fortführen“.

Die Spritpreisbremse, so Seltenheim, sei jedenfalls ein „absolutes Erfolgsmodell“. Denn „schlechte Zeiten für die Menschen dürfen nicht die besten Zeiten für Ölkonzerne sein“, so der SPÖ-Politiker.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen