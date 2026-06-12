Schon 55 % sind mit der Ampel-Regierung unzufrieden

ÖVP-Wähler stehen der Regierung am positivsten gegenüber.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Außenministerin und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP), Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ). © APA/FLORIAN WIESER

Die Ampelkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS hat schon bessere Tage gesehen. Ausgerechnet in der Woche der Budgetrede setzt es Niederlagen an der Umfragefront. In der Sonntagsfrage schwächeln vor allem die beiden größeren Parteien - gleichzeitig erreicht die Unzufriedenheit mit der Ampel einen neuen Höhepunkt.

In der aktuellen Lazarsfeld Umfrage für oe24 (1.000 Befragte vom 8. - 9. 6. 2026) sagen bereits 55 %, sie seien mit der Regierung unzufrieden. Gleich 41 % (!) bewerten die Arbeit der Ampel als "sehr schlecht", weitere 14 % als "schlecht". Nur 24 % sind indes zufrieden, wobei nur 7 % die Arbeit als "sehr gut" bewerten.

Dass FPÖ-Wähler die Ampel mit 89 % negativ bewerten, ist logisch. Doch auch bei den Fans der Ampelparteien gärt es: Bereits 22 % der SPÖ- und 21 % der NEOS-Wählerinnen und -Wähler sind unzufrieden. Am besten kommt die Regierung noch bei den ÖVP-Fans weg, hier sind 52 % mit deren Arbeit zufrieden.