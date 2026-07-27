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Wegen Ruck: Ex-ÖVP-Ministerin tritt aus Wirtschaftsbund aus

Eine ältere Frau spricht am Rednerpult bei einer Veranstaltung in festlicher Kleidung.
© APA/MAX SLOVENCIK
Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat ist aus dem Wiener Wirtschaftsbund ausgetreten. Der Grund: Das "Verhalten des Präsidenten".
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"Ich war Mitglied im Wiener Wirtschaftsbund. Bis heute! Heute bin ich ausgetreten, weil ich das Verhalten des Präsidenten und dessen Billigung durch die Spitzenfunktionäre nicht akzeptieren kann", schreibt Ex-ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallat auf ihrer Facebook-Seite.

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Zuvor hatte sie eigentlich ein Austritts-Mail an den Wiener Wirtschaftsbund geschrieben. Dort hieß es dann allerdings rasch als Antwort: "Ungelesen gelöscht". Daher gab sie ihren Austritt via Facebook bekannt. "Vielleicht wird sie hier gelesen und höflich zur Kenntnis genommen", so die frühere Ministerin.

"So ist die ÖVP nicht"

Gegen den Präsidenten des Wiener Wirtschaftsbundes, Walter Ruck, teilt sie ordentlich aus: "Die Erklärung des Präsidenten, er hätte die kolportierten Aussagen nie bestätigt, sagt wohl alles. Er hat sie auch nie dementiert!" Bekanntlich wurde ein geheimes Protokoll von einem Gespräch, wo auch Ruck dabei war, veröffentlicht. Dort unterhält er sich unverblümt über Postenschacher und Machtspiele.

"So ist die ÖVP nicht", quittiert Rauch-Kallat die Causa. Rauch-Kallat wäre jedenfalls gerne der Bundesleitung direkt beigetreten, da sie die Arbeit von Wirtschaftsbund-Chefin Martha Schultz und Generalsekretärin Tanja Graf sehr schätze. Das sei aber "leider nicht möglich". Ihre neue Heimat habe sie daher im Wirtschaftsbund Oberösterreich gefunden. "Danke der Präsidentin und Landesobfrau Doris Hummer für die Aufnahme".

Als Unternehmerin müsse sie zudem "leider" Mitglied in der Wiener Wirtschaftskammer bleiben. Für sie sei es unverständlich, "dass viele sehr respektable Funktionäre und Funktionärinnen zu all diesen Vorwürfen schweigen".

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