1:1 - Kanada rettet Punkt gegen Bosnien

Co-Gastgeber Kanada konnte beim Auftaktspiel gegen Bosnien-Herzegowina nach hartem Kampf ein 1:1-Remis holen, das wie ein Sieg gefeiert wurde.

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Historischer Abend für die Ahornblätter! Mit dem ersten Turnier-Auftritt auf heimischem Boden ist die XXL-Endrunde auch in Kanada angekommen. Die Mannschaft von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch trotzte Bosnien-Herzegowina ein verdientes 1:1 ab und schrieb damit Geschichte. Im siebenten Spiel auf der größten Fußball-Bühne der Welt holte Kanada erstmals einen Punkt – der jahrzehntelange Fluch ist endlich gebrochen!

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Auch ohne ihre größten Namen – auf kanadischer Seite fehlte Alphonso Davies, bei Bosnien Altmeister Edin Džeko – entwickelte sich von Beginn an eine intensive, körperbetonte Partie. Die Balkan-Elf presste hoch, attackierte früh und riss die Spielkontrolle an sich. Kanada fand dagegen überhaupt keinen Rhythmus. Das spürten auch die heimischen Fans, die ihr Team immer lautstärker nach vorne peitschten. Und tatsächlich folgte der Weckruf: Nach einer verunglückten Klärungsaktion von Dedić kam Rekordtorschütze David aus elf Metern völlig frei zum Abschluss, scheiterte jedoch am stark reagierenden Vasilj. Die vergebene Großchance rächte sich sofort. Nach einem Standard segelte Bašićs Hereingabe in den Strafraum, Kolašinac verlängerte per Kopf und Lukić sagte Danke. Aus fünf Metern nickte er zur umjubelten Führung ein – 1:0 (21.)!

Danach war von der Barbarez-Truppe n nach vorne kaum noch etwas zu sehen. Bosnien zog sich t zurück, überließ Kanada die Spielkontrolle und geriet zunehmend unter Druck. Die Marsch-Elf rannte an, fand aber keine Lücke. So retteten sich Demirović & Co. mit dem knappen Vorsprung in die Kabine. Für WM-Partystimmung im Stadion sorgte derweil DJ Ötzis Kult-Hit "Hey Baby"

Larin beendet Kanadas ewigen WM-Fluch

Nach dem Seitenwechsel dasselbe Spiel: Kanada kam mit Vollgas aus der Kabine, drängte Bosnien tief in die eigene Hälfte und schnürte die Gäste phasenweise regelrecht ein. Dann die Szene des Spiels: Nach einer starken Kombination tauchte Laryea links im Strafraum auf und ließ Vasilj bereits hinter sich. Das 1:1 schien nur noch Formsache – doch Kolašinac rettete in höchster Not auf der Linie und lenkte den Ball noch an die Latte (53.). Wahnsinn!

Kanada gegen Bosnien-Herzegowina 1 / 10 Bosnia-Herzegovina's defender #05 Sead Kolasinac heads the ball during the 2026 World Cup Group B football match between Canada and Bosnia and Herzegovina at the Toronto Stadium in Toronto on June 12, 2026. (Photo by Cole Burston / AFP) © APA/AFP/COLE BURSTON TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Ryan Reynolds, actor and co-owner of Wrexham reacts as he watches during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) © Getty Images TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Jovo Lukic #25 of Bosnia and Herzegovina scores his team's first goal off a header during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

In der Folge bot sich den "Zmajevi" plötzlich die Entscheidung auf dem Fuß. Demirović (54.) startete durch und hatte freie Bahn Richtung Tor. Doch der Stuttgarter zögerte einen Moment zu lange – die Mega-Chance auf das 2:0 war dahin.

Von da an war die Marsch-Elf im Angriffsmodus. Bosnien zog sich immer weiter zurück, rührte Beton an und klammerte sich an die knappe Führung. Doch die Kanadier ließen nicht locker – und wurden für ihren Dauerdruck belohnt. In der 79. Minute zauberte David mit dem Außenrist einen Traumpass auf Larin. Der Stürmer nahm den Ball mit dem Rücken zum Tor an, drehte sich blitzschnell um die eigene Achse und hämmerte die Kugel unhaltbar zum hochverdienten 1:1 ins Netz. Das Stadion explodierte!.