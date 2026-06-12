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Offizielles Statement

"Visuelle Einschätzungen": FIFA redet leere Stadien schön

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GUADALAJARA, MEXICO - JUNE 11: A fan of Czechia shows their support before the FIFA World Cup 2026 Group A match between Korea Republic and Czechia at Guadalajara Stadium on June 11, 2026 in Guadalajara, Mexico. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
© FIFA via Getty Images
Die teilweise leeren Ränge bei den ersten beiden WM-Spielen sorgten bereits für Gesprächsstoff. Laut einem offiziellen FIFA-Statement täuscht der Eindruck allerdings.
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Es ist eines der meistdiskutierten Themen der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Die überhöhten Ticketpreise sorgten schon im Vorfeld der XXL-Endrunde dafür, dass nicht alle Karten verkauft wurden.

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Von den eigenen Fan-Kontingenten soll sogar Schottland das einzige Land sein, das alle Karten beansprucht hat. Bei den ersten beiden Spielen in Mexiko City und Guadalajara waren immer wieder leere Plätze auf Tribünen zu sehen.

Offizielles Statement

Das Thema dürfte bei den Bossen des Fußball-Weltverbandes FIFA ebenfalls für Wirbel gesorgt haben. So sehr, dass man sich genötigt sah, eine offizielle Stellungnahme abzugeben, wobei man den Umstand schönreden will. Dazu gibt es ein Bild mit dem vollen Stadion in Guadalajara.

Das FIFA-Statement im Wortlaut: "Die offiziellen Zuschauerzahlen spiegeln die Anzahl der gescannten Tickets und der anwesenden Zuschauer im Stadion wider und basieren nicht auf visuellen Einschätzungen der Sitzplatzbelegung während des Spiels. Die FIFA arbeitet eng mit den Stadionbetreibern und Ticketing-Teams zusammen, um sicherzustellen, dass alle veröffentlichten Zahlen auf verifizierten Betriebsdaten beruhen. Bitte beachten Sie, dass beim gestrigen Spiel in Guadalajara einige Ticketinhaber in den Gängen standen, anstatt während des gesamten Spiels auf ihren Plätzen zu bleiben."

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