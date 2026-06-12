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Goalie-Update

Neuer-Knall kurz vor DFB-Auftakt

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Aufatmen im deutschen Teamcamp! Die Hoffnung, dass Torhüter-Star Manuel Neuer rechtzeitig für die WM fit wird, ist wieder größer geworden.
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Die deutschen Goalies trainierten erstmals auch bei der öffentlichen Einheit mit, davor gab es Individualprogramm.

Dabei stach sofort ins Auge: Bayern-Star Manuel Neuer trainierte normal mit, könnte tatsächlich beim Auftakt zwischen Curacao zwischen den Pfosten stehen.

Nagelsmann mit Plan B

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat aber einen Plan B: Denn mit Jonas Urbig hat man einen vierten Goalie als "Trainingsgast" mit dabei.

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Sollte es sich bei Neuer nicht ausgehen, dann würde Urbig für ihn in den Kader rücken. Das würde aber das endgültige WM-Aus für Neuer bedeuten.

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