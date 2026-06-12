Neuer-Knall kurz vor DFB-Auftakt

Aufatmen im deutschen Teamcamp! Die Hoffnung, dass Torhüter-Star Manuel Neuer rechtzeitig für die WM fit wird, ist wieder größer geworden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die deutschen Goalies trainierten erstmals auch bei der öffentlichen Einheit mit, davor gab es Individualprogramm.

Dabei stach sofort ins Auge: Bayern-Star Manuel Neuer trainierte normal mit, könnte tatsächlich beim Auftakt zwischen Curacao zwischen den Pfosten stehen.

Nagelsmann mit Plan B

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat aber einen Plan B: Denn mit Jonas Urbig hat man einen vierten Goalie als "Trainingsgast" mit dabei.

Sollte es sich bei Neuer nicht ausgehen, dann würde Urbig für ihn in den Kader rücken. Das würde aber das endgültige WM-Aus für Neuer bedeuten.