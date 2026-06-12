Goalie-Update
Neuer-Knall kurz vor DFB-Auftakt
Die deutschen Goalies trainierten erstmals auch bei der öffentlichen Einheit mit, davor gab es Individualprogramm.
Dabei stach sofort ins Auge: Bayern-Star Manuel Neuer trainierte normal mit, könnte tatsächlich beim Auftakt zwischen Curacao zwischen den Pfosten stehen.
Nagelsmann mit Plan B
Bundestrainer Julian Nagelsmann hat aber einen Plan B: Denn mit Jonas Urbig hat man einen vierten Goalie als "Trainingsgast" mit dabei.
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Sollte es sich bei Neuer nicht ausgehen, dann würde Urbig für ihn in den Kader rücken. Das würde aber das endgültige WM-Aus für Neuer bedeuten.
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