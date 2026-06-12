Curacao-Pilot wird vor WM-Premiere zum Dancing Star

Der Karibik-Staat Curacao hat sich erstmals in der Geschichte für die WM qualifiziert und verbreitet vor dem ersten WM-Spiel derart gute Laune, dass sogar der eigene Pilot angesteckt wird.

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Wenn am Samstag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) die DFB-Elf ihren WM-Auftakt bestreitet, ist ein ganzes Land im Ausnahmezustand. Denn der erste Gegner in Gruppe E ist WM-Neuling Curacao, die sich sensationell für die XXL-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko qualifizieren konnten.

Für die Karibik-Kicker ist das Antreten alleine schon ein Highlight. Doch ein Duell mit dem vierfachen Weltmeister krönt das Abenteuer für den Fußball-Zwerg.

Gute Laune im Flieger

Dementsprechend ausgelassen dürfte auch die Stimmung im Flieger nach Houston gewesen sein, wo das Match stattfindet. Kaum war man gelandet, zeigten die Kicker, wie WM-Fieber im Karibik-Style aussieht.Die Stimmung dürfte sich sogar auf den Piloten der Chartermaschine übertragen haben, denn direkt auf der Landebahn tanzte einer der Advocaat-Elf zu den Beats aus der eigenen Box. Dabei blieb er allerdings nicht alleine.

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Niemand Geringerer als der Mann, der die Truppe nach Texas geflogen hat, gesellte sich dazu und wurde umgehend zum Dancing Star.Auch die Fans feiern das virale Video. "Wenn sogar der Pilot die gute Stimmung fühlt", jubelte ein User auf Instagram. "Wir verstehen zwar nicht die Sprache des anderen, aber die Stimmung stimmt einfach", meint ein anderer und unterstreicht damit die schöne Seite, die durch die WM nach außen gezeigt werden soll und wofür das Mega-Event steht.