Hollywood-Star zuckt bei Kanada-Ausgleich aus

Der Ball rollt endlich auch in Kanada! Bei der großen WM-Premiere holt das Heim-Team ein verdientes Remis gegen Bosnien-Herzegowina und bringt damit sogar die VIP-Tribüne komplett zum Kochen.

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Das packende Match im Stadion lief live im TV und endete mit einem historischen Erfolg für die Gastgeber. Für Kanada ist es bei der mittlerweile dritten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft der erste Punktgewinn überhaupt in ihrer Geschichte. Kein Wunder also, dass nach dem Schlusspfiff absolut kein Halten mehr war. Mittendrin im Party-Getümmel: Hollywood-Superstar Ryan Reynolds. Der 49-jährige "Deadpool"-Darsteller hielt es vor Spannung kaum auf seinem Sitz. Als der erlösende Ausgleichstreffer fiel, brüllte der Schauspieler seine Freude lautstark heraus und klatschte begeistert mit den anderen Fans im Stadion ab.

Eröffnungs-Party mit Musik-Stars

Schon vor dem Anpfiff war die Stimmung in Toronto absolut gigantisch. Eine riesige Eröffnungs-Party stimmte die Fans perfekt auf das Turnier ein. Mit dabei waren kanadische Musik-Größen wie Michael Bublé und Alanis Morissette, die stimmgewaltig die Nationalhymne zum Besten gab. Die Mannschaft, die vom ehemaligen Salzburg-Trainer Jesse Marsch gecoacht wird, musste allerdings ohne ihren angeschlagenen Topstar Alphonso Davies von den Bayern in der Startelf auskommen. Marsch zeigte sich nach dem intensiven Spiel extrem glücklich über das Ergebnis: "Es ist ein toller Punkt, den wir uns verdient haben."

Kanada gegen Bosnien-Herzegowina 1 / 10 Bosnia-Herzegovina's defender #05 Sead Kolasinac heads the ball during the 2026 World Cup Group B football match between Canada and Bosnia and Herzegovina at the Toronto Stadium in Toronto on June 12, 2026. (Photo by Cole Burston / AFP) © APA/AFP/COLE BURSTON TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Ryan Reynolds, actor and co-owner of Wrexham reacts as he watches during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images) © Getty Images TORONTO, ONTARIO - JUNE 12: Jovo Lukic #25 of Bosnia and Herzegovina scores his team's first goal off a header during the FIFA World Cup 2026 Group B match between Canada and Bosnia and Herzegovina at Toronto Stadium on June 12, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Joosep Martinson - FIFA/FIFA via Getty Images) © FIFA via Getty Images

Kalte Dusche in Halbzeit eins

Das Spiel begann für die Gastgeber allerdings mit einem herben Dämpfer. Die bosnische Mannschaft, bei der die bekannten Routiniers Edin Dzeko und Haris Tabakovic überraschend erst einmal nur auf der Bank saßen, agierte im ersten Durchgang eiskalt. In der 21. Minute nutzte Jovo Lukic eine Ecke perfekt aus und nickte zur Führung für die Gäste vom Balkan ein. Kanada hielt in der Folge zwar spielbestimmend dagegen, vergab aber durch David und Oluwaseyi zwei absolute Top-Chancen auf den schnellen Ausgleich.

Kolasinac rettet auf der Linie

Nach dem Seitenwechsel überschlugen sich die Ereignisse auf dem Rasen. Zuerst verhinderte der Ex-Schalker Sead Kolasinac mit einer spektakulären Rettungsaktion an die eigene Latte das sichere Gegentor, ehe im direkten Gegenzug der Stuttgarter Ermedin Demirovic die Riesenchance auf das 2:0 für Bosnien liegen ließ. Die Kanadier rannten danach unermüdlich an, bissen sich aber immer wieder an der dichten Abwehrreihe der Bosnier fest. Unter anderem klärte Nikola Katic in höchster Not direkt auf der Torlinie.

Larin erlöst die Fans

In der 79. Minute war der Bann dann endlich gebrochen. Der gerade erst eingewechselte Cyle Larin hämmerte den Ball aus 14 Metern unhaltbar in die Maschen und sorgte für den vielumjubelten Ausgleich, der auch Ryan Reynolds völlig ausrasten ließ. In der sechsten Minute der Nachspielzeit hatte Larin sogar noch den Siegtreffer auf dem Fuß, sein Schuss wurde jedoch in allerletzter Sekunde von Tarik Muharemović geblockt. Kanada und Bosnien-Herzegowina treffen in der schweren Gruppe B im weiteren Verlauf des Turniers noch auf die Schweiz und Katar.