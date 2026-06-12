Live im TV: Moderatorin verrät Schweinsteiger-Geheimnis

Bei der ARD-Übertragung vor dem WM-Spiel zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina sorgten Bastian Schweinsteiger und Esther Sedlaczek mit der Enthüllung eines PlayStation-Geheimnisses für Lacher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

© Getty Images

Der Weltmeister von 2014, Bastian Schweinsteiger, lobte im Rahmen der TV-Übertragung zunächst den Teamchef von Bosnien-Herzegowina, Sergej Barbarez. Über den Trainer sagte der Ex-Bayern-Star anerkennend: "Er ist ein Fuchs. Er weiß, man muss nicht schön spielen, aber das Ergebnis muss am Ende da sein". Direkt nach diesem Lob ergriff Moderatorin Esther Sedlaczek das Wort und lüftete live im Fernsehen ein kleines, privates Detail über die gemeinsame Vergangenheit der beiden Sport-Größen.

Geheimnis im TV enthüllt

Die Moderatorin wendete sich direkt an ihren TV-Kollegen und erinnerte ihn an ein früheres Detail, das er ihr selbst einmal anvertraut hatte. Sie merkte an, dass er gegen den heutigen Teamchef ja selbst noch gespielt habe. Doch damit nicht genug: Esther Sedlaczek fügte lachend hinzu, dass er auch gerne auf der PlayStation gezockt habe, wie er ihr zuvor gesagt hatte.

Überraschung beim Ex-Bayern-Star

Bastian Schweinsteiger zeigte sich von dieser plötzlichen Enthüllung im Live-Fernsehen sichtlich überrascht. Der ehemalige Nationalspieler reagierte prompt auf die Worte seiner Kollegin und fragte erstaunt: "Woher weißt du das denn?". Esther Sedlaczek ließ die Überraschung jedoch nicht lange unkommentiert und konterte die Frage umgehend mit einem Lachen: "Das hast du mir erzählt, hallo!?".

Zocken mit der Stürmer-Legende

Durch diesen charmanten Schlagabtausch vor den Kameras wurde nebenbei ein interessantes Detail aus der aktiven Zeit des Fußballstars bekannt. Schweinsteiger hat früher offenbar gerne mit der Stürmer-Legende Sergej Barbarez an der PlayStation gespielt. Die lockere Dynamik zwischen der Moderatorin und dem Experten sorgte bei den Zuschauern für beste Unterhaltung während der sportlichen Berichterstattung.