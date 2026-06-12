Ljubicic verschlief Anruf von Rangnick

Teamchef Ralf Rangnick hat Dejan Ljubicic nachnominiert, dieser hat den Anruf beinhart verschlafen.

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"Es ging alles sehr schnell, ich war in Kroatien und habe dann gesehen, dass mir Kevin Danso geschrieben hat, dann war unterhalb der Anruf vom Teamchef. Ich habe noch geschlafen bis halb 10, um 7 war schon der Anruf", beichtet Ljubicic.

"Ich habe dann aber schnell zurückgerufen", erzählt der nachnominierte Mittelfeld-Spieler.

"Das passiert mir nicht noch einmal", lacht der Schalke-Kicker.

"Für mich geht natürlich ein Traum in Erfüllung, dabei zu sein", so Ljubicic.