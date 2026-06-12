ÖFB-Beichte
Ljubicic verschlief Anruf von Rangnick
"Es ging alles sehr schnell, ich war in Kroatien und habe dann gesehen, dass mir Kevin Danso geschrieben hat, dann war unterhalb der Anruf vom Teamchef. Ich habe noch geschlafen bis halb 10, um 7 war schon der Anruf", beichtet Ljubicic.
"Ich habe dann aber schnell zurückgerufen", erzählt der nachnominierte Mittelfeld-Spieler.
Auch interessant
"Das passiert mir nicht noch einmal", lacht der Schalke-Kicker.
"Für mich geht natürlich ein Traum in Erfüllung, dabei zu sein", so Ljubicic.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden