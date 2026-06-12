So kann man Polzer & Co. während des Spiels abschalten

Wer genug von den heimischen Fußball-Kommentatoren hat, sollte jetzt genau aufpassen. Es gibt einen einfachen Trick, wie man sie "abschalten" kann, ohne das Spiel oder die Stimmung im Stadion zu verpassen.

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Wer kennt es nicht? Man fiebert bei einem Fußball-Highlight während der WM mit und immer wieder kommen Sprüche von Kommentatoren, wie Oliver Polzer & Co., die witziger gedacht wären, als sie tatsächlich sind.

Vielen Zuschauern vor dem Fernseher sind die ORF-Institutionen mittlerweile zu viel. Einige wechseln sogar auf die deutschen Free-TV-Sender ARD oder ZDF, um die Spiele zu sehen. Doch dabei gäbe es einen einfachen Trick, beim ORF die lästigen Stimmen auszuschalten.

Was viele nicht wissen, ist, dass es sowohl im ORF als auch auf ServusTV eine Übertragung im Zweikanalton gibt. Vor allem für Menschen mit eingeschränkter Sicht eine wesentliche Hilfe, weil die Kommentatoren dort, ähnlich wie bei einer Radio-Übertragung früher, das Spielgeschehen genau beschreiben.