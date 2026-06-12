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Bissiger Look

Kongo-Kicker überraschen mit unglaublichem Style

© NurPhoto via Getty Images
Die Kongo-Kicker sind extrem stylisch zur WM nach Nordamerika angereist.
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Die Fußballer aus Afrika präsentierten dich im Leoparden-Look und zogen am Flughafen die Blicke auf sich.

Der Kongo trifft in Gruppe K auf Portugal, Usbekistan und Kolumbien.

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Bissig wie das Raubkatzen-Outfit sollte auch die Mannschaftsleistung sein, denn der Kongo trifft zum Auftakt gleich auf Portugal (Mittwoch, 19 Uhr) mit Superstar Cristiano Ronaldo.

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