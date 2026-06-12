Rundfunk-Aufreger
ORF-Moderatorin kennt Bayern-Superstar nicht
"Roadrunner" Alphonso Davies fehlt Kanada beim WM-Auftakt gegen Bosnien, das war natürlich auch in der Expertenrunde vor dem Spiel ein großes Thema.
Moderatorin Alina Zellhofer verwechselte aber den Bayern-Flügelflitzer mehrfach mit Stürmer Jonathan David und sagte seinen Nachnamen falsch an.
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Nach den verwirrten Blicken von Experte Peter Stöger fand Zellhofer wieder in die Spur und moderierte gewohnt souverän weiter.
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