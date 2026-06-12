ORF-Moderatorin kennt Bayern-Superstar nicht

Der ORF ist noch nicht in WM-Form! Moderatorin Alina Zellhofer patzte mehrmals beim Namen von Bayern-Star Alphonso Davies.

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"Roadrunner" Alphonso Davies fehlt Kanada beim WM-Auftakt gegen Bosnien, das war natürlich auch in der Expertenrunde vor dem Spiel ein großes Thema.

Moderatorin Alina Zellhofer verwechselte aber den Bayern-Flügelflitzer mehrfach mit Stürmer Jonathan David und sagte seinen Nachnamen falsch an.

Nach den verwirrten Blicken von Experte Peter Stöger fand Zellhofer wieder in die Spur und moderierte gewohnt souverän weiter.