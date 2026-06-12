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ORF-Moderatorin kennt Bayern-Superstar nicht

© GEPA pictures/ Alexander Solc; g
Der ORF ist noch nicht in WM-Form! Moderatorin Alina Zellhofer patzte mehrmals beim Namen von Bayern-Star Alphonso Davies.
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"Roadrunner" Alphonso Davies fehlt Kanada beim WM-Auftakt gegen Bosnien, das war natürlich auch in der Expertenrunde vor dem Spiel ein großes Thema.

Moderatorin Alina Zellhofer verwechselte aber den Bayern-Flügelflitzer mehrfach mit Stürmer Jonathan David und sagte seinen Nachnamen falsch an.

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Nach den verwirrten Blicken von Experte Peter Stöger fand Zellhofer wieder in die Spur und moderierte gewohnt souverän weiter.

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