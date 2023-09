Ein Maß WASSER kostet schon 10 Euro!

Kein anti-alkoholisches Getränk unter 10 Euro pro Liter.

Es ist das Event der Superlativen: Weltweit ist kein Volksfest größer (bis zu 7 Mio. Besucher). In 16 Tagen werden am Münchner Oktoberfest knapp 6 Millionen Liter Bier in 17 Bierzelten getrunken.

Aufreger und Gesprächsstoff auf der Wiesn: Heuer kostet ein Maß Wasser im Durchschnitt schon 10,04 Euro!

Preise um mehr als 6 % gestiegen

Auch andere anti-alkoholischen Getränke belasten die Geldbörse stark: Ein Spezi kostet 11,65 Euro eine Limonade 10,35 Euro.

Das Bier bleibt allerdings der Verkaufsschlager - trotz Mega-Preise. Der Bierpreis für das Oktoberfest 2023 beträgt zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro (durchschnittlich 6,12 Prozent mehr als im letzten Jahr).