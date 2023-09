Oktoberfest: Bestätigt hier Flori Silbereisen seine Liebe zu Sara?

Beim Oktoberfest wird nicht nur ausgelassen gefeiert, sondern auch dem ein oder anderen Promi ein süßes Geheimnis entlockt.

Das Oktoberfest hat wieder geöffnet und neben tausenden Besuchern auch die Creme de la Creme der deutschen Prominenz versammelt. Von Verona Pooth bis zu Desiree Nick, von Andi Gabalier bis zu hin zum Skandal-Paar Terenzi / Kerth.

Am Eröffnungswochenende waren sie alle dabei und feierten ausgelassen der größte Volksfest der Welt. Neben Bier und Stelze ist es da natürlich auch spannend was der ein oder andere Prominente zu erzählen hat, dann das Bier scheint bei so manchem die Zunge zu lockern.

Silbereisen im Interview

Natürlich zog die Promidichte auch die Medien an, allen voran RTL, die traditioneller Weise vor allem das Promi geschehen bestens im Auge haben. So entdeckte das Kamerateam von Exclusiv Weekend auch Flori Silbereisen, der sich bestens gelaunt aber ohne Begleitung zeigte. Beste Voraussetzungen den 42-jährigen zu seinem aktuellen Beziehungsstatus zu befragen. Als die Reporterin die Frage einleitete "...ich hab ja gehört, dass Sie (Silbereisen) eigentlich vergeben sind, wo ist denn Ihre Freundin?" winkte Silbereisen zunächst noch ab "Ich bin ja ganz faszinierst was du alles hörst, ich bin heute mit ganz vielen Freunden, mit ganz vielen Kolleginnen, Kollegen da und wir machen uns einen super schönen Wiesentisch"

Reporterin hakte nach

Doch die hartnäckige Kollegin entlockte Silbereisen dann doch noch eine kleine, indirekte Liebesbestätigung. Denn darauf angesprochen ob Silbereisen heute auch ein wenig im Bierzelt flirten würde, entgegnet dieser 'nein es wird gefeiert, Prost'. Somit kein Wiesen-Flirt für Flori. Hört sich doch schwer danach an, als würde da jemand zuhause auf ihn warten.