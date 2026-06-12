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CR7 heiß

WM-Kampfansage von Cristiano Ronaldo

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Superstar Cristiano Ronaldo hat Gerüchte um Fitnessprobleme vor dem WM-Auftakt der portugiesischen Fußball-Nationalmannschaft dementiert.
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"Körperlich? Mir geht es gut. Habt ihr meine Spiele nicht gesehen?", antwortete der 41-Jährige laut dem Sender ESPN auf die Frage von Journalisten nach seiner Verfassung. Ronaldo war in Portugals letzten beiden WM-Tests beim 2:1 gegen Chile und beim 2:1 gegen Nigeria ohne Tor geblieben.

Turnier-Mitfavorit Portugal absolviert das erste Spiel am Mittwoch (19.00 Uhr) in Houston gegen die Demokratische Republik Kongo. In der Gruppe sind außerdem noch Kolumbien und Usbekistan. Ronaldo hofft bei seiner sechsten WM-Teilnahme auf den ersten Titel.

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Auf die Frage, ob Portugal ein Kandidat für den WM-Sieg sei, sagte Ronaldo: "Das werden wir erst am Ende wissen." Portugal habe eine "sehr gute Generation", ergänzte der Profi von Al-Nassr. "Aber es gibt Faktoren, die wir nicht kontrollieren können." Der Schlüssel sei, gut zu starten und die Gruppe K als Erster abzuschließen.

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