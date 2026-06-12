Jürgen Klopp knallhart: "Das war einfach schlecht"

Das Eröffnungsspiel war spektakulär, aber nicht unbedingt auf höchstem Niveau.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Die größte Fußball-Weltmeisterschaft aller Zeiten ist eröffnet. Co-Gastgeber Mexiko feierte zum Auftakt einen 2:0-Erfolg gegen Südafrika und sorgte damit für den ersten Sieg des Turniers. Doch trotz des klaren Ergebnisses hielt sich die Begeisterung bei den TV-Experten nach dem Schlusspfiff in Grenzen.

Vor allem Ex-Liverpool-Coach Jürgen Klopp fand bei Magenta TV deutliche Worte. Gemeinsam mit Thomas Müller und Moderator Johannes B. Kerner analysierte der 58-Jährige das Eröffnungsspiel – und fiel ein vernichtendes Urteil.

Auslöser war die dritte Rote Karte der Partie. Nachdem zuvor bereits zwei Südafrikaner vom Platz gestellt worden waren, sah auch Mexikos Kapitän Cesar Montes in der Nachspielzeit Rot. Für Klopp spiegelte die Szene die Schwächen des gesamten Spiels wider.

"Diese Situation beschreibt ein bisschen das ganze Spiel. Das war taktisch einfach schlecht! Von beiden Mannschaften einfach nicht gut", kritisierte der Deutsche.

Besonders unverständlich war für ihn die Aktion von Montes, der beim Stand von 2:0 und in doppelter Überzahl einen Konter mit einer Notbremse unterband und nun für die restlichen Gruppenspiele gesperrt werden könnte.

© APA/AFP/YURI CORTEZ

"11 gegen 9 und dann läufst du in einen Konter rein. Warum? Weil die letzte Linie zu tief stand. Das war ein generelles Problem im ganzen Spiel. Südafrika hat das null genutzt", erklärte Klopp.

Experten enttäuscht

Auch Moderator Johannes B. Kerner zeigte sich enttäuscht: "Das war kein Fußball-Spiel aus dem obersten Regal." Klopp stimmte dieser Einschätzung kurz und knapp zu: "Nein."

Noch härter fiel das Urteil von ZDF-Experte Christoph Kramer aus. Der Weltmeister von 2014 hatte sich deutlich mehr Intensität erwartet. "Man hat irgendwie das Gefühl, das ist so aufgeladen und ich habe auch so eine Intensität erwartet und dass die Räume größer werden. Aber ich dachte, dann geht es richtig in die Duelle und das war eigentlich nicht so. Toll, dass die da spielen, aber das war eher wie so ein Benefizspiel", sagte Kramer.

Auch Christian Streich, langjähriger Trainer des SC Freiburg und mittlerweile ZDF-Experte, zeigte sich insbesondere von Südafrika enttäuscht. "Ich war von Südafrika enttäuscht, weil ich gedacht habe, sie haben eine bessere Ordnung und sie wehren sich."

So bleibt vom WM-Auftakt zwar ein erfolgreicher Start für Mexiko, sportlich konnte die Partie die Experten jedoch nicht überzeugen. Statt eines mitreißenden Eröffnungsspiels sahen sie vor allem taktische Fehler, mangelnde Intensität und eine enttäuschende Leistung der Südafrikaner.