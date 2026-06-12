Mega-Wirbel um leere Ränge bei der WM

Sogar in Mexiko blieben viele Plätze leer. Droht nun ein mächtiger WM-Flop?

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Die FIFA hatte die Weltmeisterschaft 2026 als das größte Fußballturnier aller Zeiten angekündigt. Doch schon am zweiten Spieltag sorgen Bilder aus Mexiko für Diskussionen. Beim Gruppenspiel zwischen Südkorea und Tschechien (2:1) im Estadio Guadalajara waren auf den TV-Bildern zahlreiche freie Plätze zu erkennen. Besonders auf der Gegentribüne rund um die Mittellinie klafften deutlich sichtbare Lücken.

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Das sorgt für Verwunderung, denn das Stadion gilt als eine der Fußball-Hochburgen Mexikos und bietet Platz für rund 48.000 Zuschauer. Während das Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika im legendären Aztekenstadion noch mehr als 80.000 Fans anzog, wirkte die Atmosphäre in Guadalajara deutlich verhaltener.

Droht Mega-Flop?

Besonders brisant: Die Bilder nähren Zweifel an den bisherigen Erfolgsmeldungen der FIFA. Verbandspräsident Gianni Infantino hatte zuletzt von einer enormen Nachfrage gesprochen und erklärt, dass bereits mehr als sechs Millionen Tickets verkauft worden seien. Gleichzeitig läuft aber weiterhin eine offizielle Last-Minute-Verkaufsphase, in der für sämtliche 104 WM-Spiele zusätzliche Karten angeboten werden.

© AFP

Als Hauptgrund für die leeren Plätze werden die hohen Ticketpreise genannt. Fanvertreter kritisieren seit Monaten die Preisgestaltung der FIFA. Laut der Organisation Football Supporters Europe seien die Eintrittspreise im Vergleich zur WM 2022 in Katar teilweise um ein Vielfaches gestiegen. Für das Spiel in Guadalajara kosteten reguläre Plätze Berichten zufolge rund 500 US-Dollar, Hospitality-Tickets lagen sogar bei mehr als 5.000 Dollar.

Hinzu kommt, dass selbst kurz vor dem Anpfiff noch zahlreiche Karten auf offiziellen und sekundären Plattformen verfügbar waren. Für die Partie zwischen Südkorea und Tschechien wurden teilweise noch hunderte Tickets angeboten.

FIFA versucht zu beruhigen

Die FIFA verweist zwar weiterhin auf die hohe Gesamtnachfrage und verteidigt ihre Preisstrategie. Die Bilder aus Guadalajara zeigen jedoch, dass die Rekord-WM mit 48 Teilnehmern und 104 Spielen vor einer Herausforderung steht: Nicht jedes Spiel erzeugt automatisch WM-Euphorie. Besonders Partien ohne Gastgeberland oder große Fußballnationen könnten zum Problem werden, wenn hohe Ticketpreise viele Fans abschrecken.

Noch ist es für ein endgültiges Urteil zu früh. Doch die leeren Ränge beim erst zweiten Spiel des Turniers sind ein Warnsignal. Sollten sich ähnliche Bilder in den kommenden Tagen wiederholen, könnte die Diskussion über Preise, Nachfrage und die Größe der aufgeblähten WM weiter an Fahrt aufnehmen. Guadalajara ist jedenfalls noch mehrfach Schauplatz des Turniers – und die FIFA wird genau beobachten, ob sich die Tribünen bei den kommenden Partien füllen.