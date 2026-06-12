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Vor WM-Auftakt

Fan-Invasion: 30.000 Bosnier erobern Toronto

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von
Bosnien-Fans
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Kanada ist Co-Gastgeber dieser Weltmeisterschaft. Doch ausgerechnet beim heutigen WM-Auftakt gegen Bosnien-Herzegowina (21 Uhr/live auf ServusTV) droht den Nordamerikanern das eigene Heimspiel aus den Händen zu gleiten.
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Schon Stunden vor dem Anpfiff (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) herrscht in Toronto Ausnahmezustand. Fanmärsche ziehen durch die Innenstadt, aus Autos dröhnen bosnische Lieder, auf den Straßen wird gesungen, getanzt und gefeiert. Die blau-gelben Anhänger haben die Millionenmetropole längst in Beschlag genommen.

Im BMO Field werden rund 45.000 Zuschauer erwartet – bis zu 30.000 davon sollen Bosnier sein. Für Kanada könnte sich das Heimspiel damit wie ein Auswärtsspiel anfühlen.

"I Am From Bosnia" wird zum WM-Hit

Besonders ein Song ist derzeit allgegenwärtig: "I Am From Bosnia". Die Hymne der bosnischen Fans dürfte rund ums Stadion und auf den Tribünen häufiger zu hören sein als manchem Kanadier lieb ist. Videos der singenden Fanmassen verbreiten sich bereits in den sozialen Netzwerken, überraschte Touristen und Passanten bleiben stehen und filmen das Spektakel.

Die Euphorie kommt nicht von ungefähr. Schließlich ist es für Bosnien-Herzegowina die erste WM seit Brasilien 2014. Den Grundstein dafür legte die Mannschaft von Teamchef Sergej Barbarez im März, als sie Italien sensationell aus der Qualifikation warf und damit das Endrunden-Ticket löste.

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Seitdem kennt die Begeisterung rund um Altmeister Edin Dzeko und die "Drachen" kaum Grenzen. Viele Fans planten ihre Reise nach Kanada monatelang im Voraus, buchten Flüge, organisierten Busse und machten Toronto zum Treffpunkt der bosnischen Fußball-Welt.

Ob Bosnien am Ende auch auf dem Platz jubeln darf, wird sich zeigen. Auf den Rängen haben die "Drachen" ihr erstes WM-Spiel aber schon vor dem Anpfiff gewonnen.

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