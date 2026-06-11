Mit Superstar Dzeko
Co-Gastgeber Kanada fordert Bosnien
Star im Team von Trainer Jesse Marsch ist Bayern Münchens Alphonso Davies. Der Kapitän dürfte den Auftakt aufgrund einer Oberschenkelverletzung aber versäumen. Schon vor der WM fiel mit Marcelo Flores ein eingebürgerter Offensivmann aus. Die Hoffnungen auf den ersten Erfolg nach bisher sechs Niederlagen in sechs WM-Spielen ruhen nun auf Jonathan David. Der Juventus-Stürmer ist mit 39 Treffern Kanadas Rekordtorschütze.
Der ehemalige Salzburg-Meistermacher Marsch ist mit seiner Auswahl schon acht Spiele ungeschlagen. Sechsmal kassierten die Kanadier dabei kein Gegentor, sie trafen aber auch nur acht Mal selbst. Marsch bekrittelte diesbezüglich "negative Fragen" der Medien. "Wir müssen mehr Tore schießen und wir werden mehr Tore schießen", betonte der US-Amerikaner. Beim letzten großen Turnier überzeugten die "Ahornblätter": Bei der Copa America 2024 in den USA scheiterten die Kanadier erst im Halbfinale an Weltmeister Argentinien.
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Die Bosnier dürften sich in Toronto fast wie zu Hause fühlen. Im Zuge der bosnischen Diaspora sind Hunderttausende nach Nordamerika ausgewandert, rund 25.000 wurden rund um die Partie in der Stadt erwartet. Richten soll es ein Altmeister. Edin Dzeko ist mit 40 Jahren die große Identifikationsfigur im Team. Der Schalke-Angreifer plagte sich zuletzt jedoch mit einer Schulterverletzung herum. Fix fehlen wird beim Auftaktspiel in Gruppe B der am Knöchel verletzte Haris Tabakovic.
Trainer Sergej Barbarez stehen im Angriff neben viel Routine auch die zwei Jungtalente Esmir Bajraktarevic (21) von PSV Eindhoven und Kerim Alajbegovic von Red Bull Salzburg zur Verfügung. Der 18-Jährige geht nach der WM retour zu Bayer Leverkusen. Die "Drachen" spielen zum zweiten Mal nach 2014 bei einer WM. Vom damaligen Kader sind noch Dzeko und Sead Kolasinac dabei.
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