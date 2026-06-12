Nach Ohrfeige tot: Unternehmer (67) stirbt nach Streit

Ein Streit vor einem Tankstellen-Café in Italien hat ein tragisches Ende genommen.

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Der Vorfall ereignete sich Ende Mai im Südtiroler Ort Kardaun nahe Bozen. Dort traf der Unternehmer auf einen 55-jährigen Mann, mit dem es laut Berichten schon länger Spannungen gegeben haben soll. Aus einem Wortgefecht wurde schließlich ein handfester Streit.

Sturz auf Asphalt

Zeugen zufolge verlor der 55-Jährige die Beherrschung und verpasste seinem Kontrahenten eine Ohrfeige. Der Unternehmer verlor dadurch das Gleichgewicht, stürzte nach hinten und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Während Zeugen die Rettungskräfte alarmierten, soll der mutmaßliche Angreifer mit seinem Fahrrad geflüchtet sein. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später ausfindig machen.

13 Tage Kampf ums Leben

Der 67-Jährige wurde in ein Krankenhaus nach Bozen gebracht und auf der Intensivstation behandelt. Dort kämpften Ärzte 13 Tage lang um sein Leben. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen.

Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt. Zu den Vorwürfen soll er bislang keine Aussage gemacht haben.

Der Fall sorgt in Südtirol für großes Aufsehen. Zurück bleiben die Lebensgefährtin und der Sohn des Unternehmers – sowie die Frage, wie ein Streit binnen Sekunden so tragisch enden konnte.