Sechs Flugbegleiter erkrankt: Flieger muss notlanden

Das Personal klagte über Schwindel. Ein ungewöhnlicher Geruch wurde wahrgenommen.

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Ein Boeing 787-9 Dreamliner der American Airlines auf dem Flug von Rom-Fiumicino nach Philadelphia hat am Samstag eine außerplanmäßige Landung in Dublin durchgeführt, nachdem ein Großteil der Kabinenbesatzung während des Fluges über gesundheitliche Beschwerden geklagt hatte. Nach Angaben von Luftfahrtexperten befand sich die Maschine bereits rund drei Stunden in der Luft, als die Piloten wegen eines medizinischen Notfalls an Bord entschieden, den Flug nach Dublin umzuleiten.

Wie die italienische Nachrichtenagentur ANSA meldete, fühlten sich sechs der neun Flugbegleiter unwohl und klagten über Schwindel sowie weitere gesundheitliche Beschwerden. American Airlines erklärte gegenüber dem Fachportal Simple Flying, dass an Bord ein ungewöhnlicher Geruch wahrgenommen worden sei. Nach der Landung wurden die betroffenen Besatzungsmitglieder sowie ein Passagier von Rettungskräften untersucht.

Der Flug war am Samstag gegen 12.40 Uhr Ortszeit in Rom gestartet und sollte nach einer Flugzeit von rund neun Stunden Philadelphia erreichen. Die Ursache des Vorfalls wird derzeit untersucht.