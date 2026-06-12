Schweiz gegen Katar klarer Favorit

Die Schweiz träumt vor dem Duell mit Katar in San Francisco vom ersten WM-Viertelfinale seit 1954, Katar soll da kein Stolperstein werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der WM-Gastgeber von 2022, der damals ohne Punkt blieb, gilt auch diesmal als klarer Außenseiter. Der Star ist der Trainer: Julen Lopetegui coachte unter anderem schon Real Madrid und die spanische Nationalmannschaft. Die jüngste Bilanz des 59-Jährigen mit dem regierenden Asienmeister ist aber trist. Von sechs Spielen hat Katar bei vier Niederlagen keines gewonnen und dabei nur ein Tor erzielt.

Aufseiten der Eidgenossen um Mittelfeldstratege Granit Xhaka ist die Brust umso breiter. Die Zuversicht beruht auf den guten Leistungen bei der EM 2024, als man im Viertelfinale erst im Elferschießen an England scheiterte, sowie auf der souveränen WM-Qualifikation. Viele der Leistungsträger spielen schon seit mehreren Jahren zusammen und sind turniererfahren. "Bloß die Gruppenphase zu überstehen, wäre für uns zu wenig", betonte Murat Yakin, seit fünf Jahren Trainer der Nati.