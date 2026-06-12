ÖFB-Star wechselt zu Borussia Dortmund

Nach dem Auslaufen ihres Vertrages bei Arsenal wechselt Österreichs Team-Torfrau Manuela Zinsberger im Sommer zum ambitionierten deutschen Regionalligisten Borussia Dortmund.

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Wie der BVB am Freitag bekanntgab, unterzeichnete die 30-jährige Niederösterreicherin einen Vertrag bis Sommer 2029 und spielt künftig an der Seite der vielfachen deutschen Teamspielerin Alexandra Popp, die vom VfL Wolfsburg geholt wurde.

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Das 2020 gegründete Frauenteam des ikonischen Ruhrpott-Clubs hatte jüngst den Aufstieg in die 2. Liga verpasst und will spätestens 2029 erstklassig sein. "Mit ihrer Erfahrung auf höchstem Niveau wird sie eine wichtige Stütze für unser Team sein und einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, unsere sportlichen Ziele in den kommenden Jahren zu erreichen", sagt Geschäftsführerin Svenja Schlenker.

Die 110-fache ÖFB-Teamspielerin Zinsberger kickte seit 2019 bei Arsenal und holte mit den Gunners 2025 die Champions League. Nach einem im Oktober erlittenen Kreuzbandriss kämpft sie sich aktuell auf den Platz zurück. "Die Vision, etwas Großes zu schaffen, hat mich direkt überzeugt. Ich merke die Energie im Verein. Hier brennt jede einzelne Seele dafür, das große Ziel Bundesliga zu schaffen", erklärte Zinsberger.