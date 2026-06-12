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Meta-Plattform

Große Störung bei Facebook und Instagram

Facebook ist down
© dpa
Die Meta-Plattformen kämpften heute mit großen Ausfällen.
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Heute Nachmittag um etwa 16 Uhr gab es bei den Meta-Social-Media-Diensten Facebook und Instagram Ausfälle. So konnten sich User, die von Facebook abgemeldet (ausgeloggt) waren, nicht anmelden, um auf ihr Profil zu gelangen.

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Angezeigt wurde die Meldung: "Diese Seite ist leider nicht verfügbar." Auch Nachrichten konnten zeitweise nicht verschickt werden.

Störungen gab es heute auch bei Instagram, WhatsApp und Threads. Hier waren die Probleme aber kleiner.

Die betroffenen Apps der Meta-Plattformen konnten teilweise weder auf Smartphones oder am Desktop geöffnet werden.

Weltweite Ausfälle

Außerdem konnten die Facebook-Storys nicht geladen werden. In kürzester Zeit meldeten nicht nur österreichische Meta-User Ausfälle. In Deutschland gab es mehr als 50.000 Störungsmeldungen, wie im Portal "netzwelt.de" zu sehen war. Auch britische Medien wie "The Sun" oder "Daily Star" berichteten von Störungen bei Meta-Diensten. Die Ausfälle waren also international.

Mit welcher Art Probleme die Social-Media-Plattformen von Meta derzeit kämpfen ist noch unklar. Ebenfalls unbekannt ist die Dauer der Störungen.

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