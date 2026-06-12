SpaceX an der Börse: Musk jetzt Billionär

Historischer Tag an der Wall Street: SpaceX hat seinen Börsengang gestartet. Die Rekordbewertung macht Elon Musk zum ersten Billionär der Welt.

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SpaceX sammelte beim Börsengang 75 Milliarden Dollar ein und wird mit rund 1,77 Billionen Dollar bewertet. Damit zählt das Unternehmen auf Anhieb zu den wertvollsten Konzernen der Welt. Die Nachfrage war enorm, die Aktie war bereits vor dem Handelsstart mehrfach überzeichnet.

Musk knackt historische Marke

Durch die gigantische Bewertung steigt auch Elon Musks Vermögen auf bisher unerreichte Höhen. Mehrere Finanzmedien sehen ihn damit als ersten Menschen überhaupt mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar.

Darum betrifft das auch ETF-Sparer

© Kevin Mazur/Getty Images

Aufschlag von fast 30 Prozent (!)

Es war ein fulminantes Aktienmarktdebüt. Beim größten Börsengang der Geschichte wurden die Aktien des von Elon Musk geführten Konzerns am Freitag zum Handelsstart an der US-Technologiebörse Nasdaq mit mehr als 170 Dollar indiziert. Das entspricht einem Aufschlag von fast 30 Prozent (!) gegenüber dem Ausgabepreis von 135 Dollar.

Schon bald in wichtigen Indizes

Spannend für Anleger: Experten rechnen damit, dass SpaceX schon bald in wichtige US-Indizes aufgenommen wird. Dadurch müssten zahlreiche ETFs die Aktie automatisch kaufen. Millionen Anleger würden dann indirekt an SpaceX beteiligt sein – selbst wenn sie nie bewusst eine SpaceX-Aktie erwerben.

Experten warnen vor Euphorie

Trotz des Hypes mahnen Analysten zur Vorsicht. Die Bewertung gilt als äußerst ambitioniert, zudem schreibt das Unternehmen weiterhin Verluste. Viele Experten raten Anlegern deshalb, nicht allein wegen des Börsenrummels einzusteigen.

Der Börsengang von SpaceX könnte die Finanzwelt nachhaltig verändern. Während Elon Musk einen historischen Vermögensrekord aufstellt, landet die Aktie womöglich schon bald ganz automatisch in Millionen Anleger-Depots.