Achtung
Norovirus-Alarm: Lidl ruft nächstes Produkt zurück
Ein großflächiger Rückruf betrifft tiefgekühlte Bio-Beeren, die in Lidl-Filialen verkauft wurden. Der Hersteller Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG warnt eindringlich vor einer möglichen Noroviren-Belastung in einzelnen Packungen. Wer entsprechende Produkte zu Hause hat, sollte sie keinesfalls mehr verwenden.
Die Warnung bezieht sich auf die "Freshona Bio Beerenmischung" in der 300-Gramm-Packung mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028, 18.04.2028, 22.02.2028, 23.02.2028, 02.03.2028 und 14.04.2028. Ursprünglich waren lediglich vier Chargen betroffen, nun kamen weitere hinzu: L180426H3, L180426L3, L190426L3, L190426N3, L220226P3, L220226G3, L220226Z3, L220226D3, L230226D3, L030326Z3, L030326H3, L030326W, L230226D3, L150426P3.
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Gefahr durch Noroviren
"Noroviren verursachen bei Menschen aller Altersgruppen akut beginnende Brechdurchfälle, die zu einem erheblichen Flüssigkeitsverlust führen können. Vom Verzehr wird dringend abgeraten!", heißt es auf dem Portal lebensmittelwarnung.de. Noroviren können zu Magen-Darm-Erkrankungen führen. Typische Symptome sind Brechdurchfall, Übelkeit und Kopfschmerzen. Besonders kleine Kinder, Schwangere und ältere Menschen sind gefährdet und könnten einen schweren Verlauf erleiden.
Rückgabe im Markt
Man kann das Produkt in jeder Filiale zurückgeben und bekommt den Kaufpreis erstattet – ein Kassenbon ist dafür nicht notwendig. Andere Produkte oder Beerenmischungen mit abweichenden Haltbarkeitsdaten sind laut Hersteller nicht betroffen. Für weitere Informationen steht die Lidl-Kundenhotline unter der Nummer 0800/500 810 von Montag bis Freitag von 7:30 bis 18 Uhr zur Verfügung.
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