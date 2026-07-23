WhatsApp bekommt riesiges Update

WhatsApp bekommt neue Funktionen. Damit soll der Messenger-Dienst noch besser in den Alltag der Nutzer integriert werden. Die Änderungen betreffen dabei das iPad, Auto und Arbeiten mit PDF-Dokumenten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Meta rollt das nächste große Update für WhatsApp aus. Der Messenger-Dienst möchte damit mehr Geräte ansprechen und besser in den Alltag seiner Nutzer integriert werden. Dabei soll das Update die Erfahrung auf dem iPad, im Auto und beim Arbeiten mit PDF-Dokumenten verbessern, so die "Bild".

iPad bekommt eigene Accounts

Bisher mussten iPad-Nutzer immer einen Umweg gehen. Wenn sie auf dem Apple-Tablet WhatsApp nutzen wollten, musste das Gerät mit einem bestehenden Account auf dem Smartphone verbunden werden. Das wird nun anders. Mit dem neuen Update können Nutzer direkt auf dem iPad ein neues Konto anlegen und den Messenger auf dem Gerät unabhängig einrichten.

WhatsApp wird zugänglicher im Auto

Für Autofahrer soll künftig die Nutzung von WhatsApp komfortabler werden. Meta hat die Nutzung über Apple CarPlay und Android Auto überarbeitet. Somit können Nutzer Nachrichten anhören und beantworten, Anrufe starten, auf die Anrufliste zugreifen oder wichtige Personen kontaktieren. Die neuen Funktionen können direkt über den Fahrzeugbildschirm ausgewählt werden, ohne dabei das Smartphone in die Hand zu nehmen.

Vereinfachte PDF-Bearbeitung

Zusätzlich bekommt WhatsApp neue Funktionen für die Arbeit und Freizeit. Demnächst können PDF-Dateien direkt in der App geöffnet werden. Dafür müssen sie nicht mehr heruntergeladen werden. Auf Desktop-PCs und im Web können Nutzer die Dokumente markieren und mit Kommentaren versehen.

Auch Musikfans können sich über Änderungen freuen. Lieblingssongs aus Spotify oder Apple Music können nun mit nur wenigen Klicks direkt im WhatsApp-Status geteilt werden. Dadurch können Freunde schnell sehen, welche Lieder jemand aktuell hört.