Gelungener WM-Auftakt im "Francis"

Die Weltmeisterschaft ist offiziell eröffnet und mit dem Francis wird im 9. Bezirk ein Public Viewing der Extraklasse geboten.

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Das WM-Fieber ist ausgebrochen - und Österreich ist mittendrin, statt nur dabei! Das gilt nicht nur für die rot-weiß-roten Kicker in Übersee, sondern auch für alle Schaulustigen vor den Bildschirmen. Nachdem zuerst die traurige Kunde die Runde machte, die Stadt Wien würde kein offizielles Public Viewing bereitstellen, sprangen nach und nach immer mehr private Locations in die Bresche und übertragen ausgewählte Live-Spiele der Weltmeisterschaft.

Trotz Wind und Wetter wurde das Spiel mit Spannung verfolgt. © oe24/Uzelac

Eine dieser Locations ist das Francis im 9. Bezirk, wo mehr als 40 WM-Spiele live gezeigt werden. Die außergewöhnliche Location bietet Platz für bis zu 500 Gäste pro Match und hebt sich vom klassischen Public Viewing ab: Hochwertige Architektur, stilvolles Design, komfortable Sitzmöbel, durchdachte Dekoration, gute Gastronomie und eine angenehme Atmosphäre schaffen für die Gäste vor Ort ein besonderes Erlebnis. Das Gesamtkonzept verbindet Fußball, Lifestyle und Hospitality auf eine neue Weise und bietet damit eine tolle Alternative zu klassischen Fan-Zonen.

Mexiko-Südafrika zum Auftakt

Los ging es am Donnerstag mit dem Eröffnungs-Match Mexiko gegen Südafrika. Bei freiem Eintritt wurde vor vollem Haus am Julius-Tandler-Platz auf einem fünf mal drei Meter großen Screen das Spitzenspiel übertragen. Im Innenhof sorgten Bars und ein Food-Stand mit frisch zubereiteten Speisen, gezapftem Bier und sommerlichen Drinks für Stadion-Feeling pur.

Volles Haus beim ersten Public Viewing im Francis. © oe24/Uzelac

Besonders auffällig war der Andrang mexikanischer Fans, die zweimal in schallenden Jubel ausbrechen durften und am Ende ihre Mannschaft mit einem 2:0-Sieg beklatschten. Der vereinzelt vertretene Südafrika-Anhang hingegen machte das Beste daraus und genoss trotz des Ergebnisses den wundervollen ersten Fußball-Abend im Francis.

Worte der Organisatorin

"Das Francis ist ein Business-Quartier, wo es eine großartige Entwicklung gegeben hat. Dabei ist der alte Bestand des Althan-Quartiers erhalten geblieben, während neu ausgebaut wurde. Jetzt öffnet sich das Francis auch dem Grätzel gegenüber - hier sind alle willkommen", erklärt May-Britt Alróe-Fischer.

"Ich darf hier die Events organisieren und potenzielle Mieter für Veranstaltungen zu beraten. Bis 2027 ist geplant, ein Konferenz- und Event-Center zu eröffnen", so Alróe-Fischer weiter.

Zum Public Viewing meint sie: "Das ist eine sehr schöne Sache. Es kommen viele Menschen zusammen und feiern gemeinsam Fußball. Das Besondere im Francis ist, dass wir sowohl Familien als auch Business-Leute zu uns einladen. Wir haben eine tolle Speiseauswahl und auch etwas beim Getränkekonzept überlegt. Wir haben auch eine Indoor-Variante, falls es draußen regnet. Wer Weltmeister wird? Natürlich Österreich!"

(Nikolai Uzelac)