Preis-Hammer: "EA Sports FC 27" kostet bis zu 160 Euro

Wie jedes Jahr erscheint im September ein neues Fußballspiel von EA. Bei "EA Sports FC 27" sollen die Spieler mit neuen Spielmodi, Änderungen im Karrieremodus und einer extrem teuren Edition begeistert werden.

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Electronic Arts hat nun offiziell "EA Sports FC 27" präsentiert. Die neue Fußballsimulation erscheint am 25. September 2026. Das Spiel kommt mit vielen Neuheiten, unter anderem einer Open-World.

Auf dem Cover der Ultimate Plus Edition befinden sich die beiden Real-Madrid-Stars Kylian Mbappé und Jude Bellingham. Mit dieser Version und der Ultimate Edition können die Spieler schon ab dem 18. September auf Torejagd gehen. Die frühe Zugangsphase hat mittlerweile Tradition bei der Reihe.

Neue Version für hohen Preis

Mit der Ultimate Plus Edition setzt EA zum ersten Mal auf eine dritte Version, die bis zum 31. August erhältlich ist. Sie beinhaltet zusätzliche Inhalte für Football Ultimate Team sowie weitere Spielbereiche. Diese Version wird bis zu 160 Euro kosten. Die Standard Edition kommt je nach Plattform auf bis zu 80 Euro. Für die Ultimate Edition legen Spieler bis zu 110 Euro hin.

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Zu den größten Neuerungen gehört "The Grounds". Der Bereich ist mit der NBA-2K-Open-World zu vergleichen. "The Grounds" ist ein sozialer Bereich, der das Clubs-Erlebnis erweitern soll. Hier können Spieler neben klassischen Vereinsmatches auch auf kleineren Bolzplätzen antreten und verschiedene Bezirke erkunden. Laut EA sollen diese von der Geschichte des Fußballs inspiriert sein. Die eigene Spielfigur lässt sich umfangreich anpassen und weiterentwickeln.

Neuerung bei den Transfers im Karrieremodus

In dem Modus tauchen als virtuelle Mentoren unter anderem Kylian Mbappé, Chloe Kelly, Paulo Dybala und Alex Hunter auf, der von FIFA 17 bis FIFA 19 der Hauptcharakter des Story-Modus "The Journey" war. Jedoch erscheint "The Grounds" nicht für alle Plattformen. Der Modus ist nur für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 verfügbar. Die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch gehen leer aus.

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Der Karrieremodus bekommt ebenfalls Neuerungen. Der Transfermarkt wurde überarbeitet. Laut EA fließen künftig unter anderem die finanzielle Stärke eines Vereins, das Potenzial eines Spielers, dessen aktuelle Form und die Bewertungen stärker in Verhandlungen ein. Zusätzlich soll die KI der Gegner intelligenter agieren und Transfers realistischer ablaufen.

Natürlich hat EA am beliebten Football Ultimate Team gearbeitet. Beim sogenannten FUT Gallery sammeln Spieler Karten vergangener und aktueller Profis sowie Objekte aus verschiedenen Vereinen, Nationen, Wettbewerben und Kampagnen. Mit jeder vollständigen Sammlung erhöht sich der eigene Gallery-Level, wodurch Belohnungen freigeschaltet werden.

Großer Lizenzumfang

Beim Umfang glänzt EA erneut mit großen Zahlen. Laut Hersteller sind mehr als 21.000 Spielerinnen und Spieler vertreten. Dazu kommen über 800 Vereine und Nationalmannschaften, mehr als 130 Stadien sowie über 35 Ligen. Möglich werde dies durch Kooperationen mit mehr als 300 Fußballpartnern weltweit. Mit dabei sind erneut zahlreiche bekannte Wettbewerbe wie die UEFA Champions League, UEFA Europa League und UEFA Conference League.