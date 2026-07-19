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Urlaubs-Betrug

Auf DIESE WhatsApp-Nachrichten sollten Sie niemals antworten

Kritische Sicherheitslücke bei WhatsApp entdeckt! DIESE Nutzer müssen jetzt handeln
© getty/whatsapp
Wer sich auf den Urlaub freut, muss aktuell aufpassen: Kriminelle nutzen gestohlene Booking-Daten, um Reisende via WhatsApp in eine teure Falle zu locken und sensible Daten abzugreifen.
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Der Urlaub ist gebucht, doch dann meldet sich plötzlich der angebliche Vermieter über WhatsApp: Die Reservierung müsse über einen Link bestätigt werden, sonst drohe eine Stornierung. Laut "Watchlist Internet" handelt es sich dabei um eine fiese Betrugsmasche. Die Täter geben sich als die gebuchte Unterkunft aus – in einem dokumentierten Fall etwa als Betreiber eines Chalets nahe Hallstatt. Das Tückische daran: Die Kriminellen haben sich zuvor Zugriff auf die Kommunikationssysteme der Unterkünfte verschafft und nutzen echte Buchungsdaten, Namen und Handynummern.

Täter nutzen gehackte Systeme

Um seriös zu wirken, verwenden die Betrüger häufig ein WhatsApp-Unternehmenskonto. Ein klares Warnsignal war im Fall des österreichischen Chalets jedoch die Sprache: Obwohl es sich um eine heimische Unterkunft handelte, war die Nachricht komplett auf Englisch verfasst. Der mitgeschickte Link führt schließlich auf eine gefälschte Formularseite. Wer dort persönliche Daten oder Kreditkarteninformationen eingibt, leitet diese direkt an die Täter weiter.

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So schützen Sie sich

"Watchlist Internet" rät dringend davon ab, auf derartige Links zu klicken. Loggen Sie sich zur Überprüfung immer direkt in Ihren Booking.com-Account ein oder kontaktieren Sie die Unterkunft über die offiziellen Kontaktdaten. Blockieren Sie dubiose Absender umgehend. Schreibt eine Unterkunft plötzlich in einer anderen Sprache als bei der Buchung, ist Vorsicht geboten, so die Experten.

Hilfe für betroffene Urlauber

Wer bereits in die Falle getappt ist, muss rasch handeln. Kontaktieren Sie sofort Ihre Bank oder Ihren Zahlungsdienstleister, um mögliche Abbuchungen noch zu stoppen. Informieren Sie zudem die tatsächliche Unterkunft über das kompromittierte System und erstatten Sie umgehend Anzeige bei der Polizei.

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