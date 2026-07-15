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20 Jahre

Leaker verrät Apples Jubiläums-Pläne fürs iPhone

© Getty Images
2027 findet der 20. Geburtstag des iPhones statt. Apple bereitet schon jetzt das große Jubiläumsmodell vor.
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Der chinesische Leaker Fixed Focus Digital hat auf Weibo neue Details zum 20-Jahre-Jubiläums-iPhone veröffentlicht. Laut ihm seien die Produktionsstätten schon angepasst, um die Fertigung des neuen iPhones durchführen zu können. Dabei wird Apple auf ein besonderes Design setzen.

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Das neue iPhone soll Glas auf allen vier Seiten besitzen und Kanten, die sich um das gesamte Gerät wölben. Der Rahmen soll nicht mehr sichtbar sein. Die Fabriken warten nur noch auf das offizielle Startsignal von Apple, um die Produktion zu starten.

Größte Veränderungen seit 2017

Wie der Leaker berichtet, orientiert sich Apple beim Fertigungsverfahren an dem vom iPhone Air. Dies deutet auf eine besonders dünne und hochwertige Bauweise hin. Die Vorderseite besteht komplett aus Glas. Die Rückseite wird möglicherweise aus Aluminium gefertigt.

Apple steht somit vor einer großen technischen Herausforderung, wie "GIGA" berichtet. Die Frontkamera, Face ID und Lautsprecher müssen unsichtbar hinter dem Display verbaut werden. Es bleibt fraglich, ob Apple die technischen Probleme bis 2027 lösen kann.

2017 brachte Apple das iPhone X. Damals schaffte der Tech-Riese den Home-Button ab, öffnete das Display zur Kerbe hin und führte die Wischgestensteuerung ein. Zu diesem Zeitpunkt wirkte das Gerät wie ein Fremdkörper in der iPhone-Reihe. Bei den Nachfolgern wurde das Design zum Standard. Nun könnte Apple mit dem kommenden Jubiläumsmodell das Gleiche tun.

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