Diese unbekannte Funktion hat die Apple Watch

Die Apple Watch hat unzählige Funktionen, vor allem zur Überwachung der eigenen Gesundheit. Davon gibt es eine wichtige, die kaum bekannt ist.

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Apples Smartwatch kann unter anderem die Herzfrequenz, Schritte, verbrannte Kalorien und den Schlaf aufzeichnen. Aber eine Funktion ist sehr unbekannt. Die Apple Watch verfügt über einen eingebauten Umgebungslichtsensor, der die im Tageslicht verbrachte Zeit überwacht.

Das Gerät erfasst die Dauer in Minuten und zeigt sie in der Gesundheits-App Health an. Die Information ist im Bereich 'Weitere Daten' auffindbar. Dort befinden sich die aktuellen sowie alle früheren dokumentierten Tageslichtminuten. Wenn man die Apple Watch schon länger trägt, kann man sogar über Jahre zurückgehen.

Nur ein geschätzter Wert

Laut Apple wird die "im Tageslicht verbrachte Zeit" nur geschätzt, obwohl sie auf Sensorwerten beruht. In einer Familiengruppe können die Werte der einzelnen Mitglieder abgelesen werden, wenn der Nutzer dies nicht abstellt.

Um die Funktion am besten zu nutzen, muss die Smartwatch richtig kalibriert sein. In den Systemeinstellungen des iPhone muss der Ortungsdienst im Bereich "Bewegungskalibr./Entfernung" in den Systemdiensten aktiv sein. Zusätzlich ist es sinnvoll, die Apple Watch durch regelmäßige Spaziergänge im Freien, mindestens 20 Minuten, bei GPS-Empfang zu kalibrieren.

Überraschend genaz

Obwohl es nur eine Schätzung ist, ist der Tageslicht-Tracker überraschend genau. An Tagen, an denen man gar nicht in der Sonne war, erfasst die Watch auch keine Daten. Apple erweitert die Gesundheitsfunktion um leicht verständliche Hintergrundinformationen. Es wird empfohlen, dass Kinder zur Reduktion des Risikos von Kurzsichtigkeit mindestens 80 bis 120 Minuten täglich im Freien verbringen sollten. Bei Erwachsenen gibt es schon ab 20 Minuten "zahlreiche Vorteile für die körperliche und psychische Gesundheit". Sonnenlicht hilft bei der Vitamin-D-Produktion, was für Knochen, Zähne, Muskeln und das Immunsystem wichtig ist.

Für die Tageslichterfassung darf die Apple Watch nicht verdeckt sein, so Apple. Einzelne Zeiten erfasst die Smartwatch nicht. Sie zählt nur die Minutenzahl über den gesamten Tag zusammen. Der Grund: der Datenschutz. "Zeit im Tageslicht" lässt sich zudem auf der Apple Watch unter "Datenschutz & Sicherheit" und "Health" deaktivieren. Wichtig: Das Feature ist automatisch aktiv.