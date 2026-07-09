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Betrugs-Alarm bei WhatsApp

Nahaufnahme des WhatsApp-Logos auf einem Smartphone-Bildschirm.
© APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV
WhatAapp führt Benutzernamen ein, damit Nutzer ohne Telefonnummer chatten können. Verbraucherschützer warnen jedoch vor möglichen Betrugsversuchen.
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WhatsApp ermöglicht seinen Nutzern künftig, mit anderen zu chatten, ohne dabei die eigene Handynummer weiterzugeben. Dafür können individuelle und eindeutige Benutzernamen reserviert werden. Die Funktion soll im Laufe des Jahres schrittweise für alle Nutzer freigeschaltet werden.

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Betrug wird erleichtert

Nach Einschätzung der deutschen Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen birgt die neue Funktion jedoch auch Risiken. Da Benutzernamen frei gewählt werden können, könnten Betrüger sich leichter als andere Personen oder bekannte Einrichtungen ausgeben.

Als Beispiel dient, dass sich Betrüger nach einer vertrauten Person benennen könnten, die sie etwa über Facebook gefunden haben. Ebenso könnten sie den Namen einer bekannten Einrichtung verwenden.

Namen nur einmal

Da WhatsApp die Reservierung der Benutzernamen für alle gleichzeitig freigeschaltet hat und jeder Name grundsätzlich nur einmal vergeben werden kann, entscheidet  in den meisten Fällen, wer sich den gewünschten Namen zuerst sichert. Es gebe jedoch Ausnahmen.

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