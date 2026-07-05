Diese Geräte will Apple noch 2026 veröffentlichen

In der zweiten Jahreshälfte soll Apple noch 16 neue Produkte präsentieren. Darunter befinden sich einige Kracher.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Tech-Riese Apple will laut "Bloomberg"-Journalisten Mark Gurman noch im Jahr 2026 16 neue Produkte präsentieren. Noch heuer erhält das Basismodell 14-Zoll-Macbook Pro einen M6-Chip. Es ist nur eines von vielen Neuheiten und Anpassungen bei Smartphones, Uhren, Tablets, Computern sowie Smart-Home-Geräten, die bis Anfang 2027 auf den Markt erscheinen werden.

Erstes faltbares iPhone von Apple

Beim iPhone 18 Pro und Pro Max soll der A20-Pro-Chip eingebaut werden. Zusätzlich bekommt das Top-Modell von Apple eine kleinere Dynamic Island und einen vereinfachten Camera-Control-Button. Zudem wird vermutet, dass eine neue Farbe namens Dark Cherry und mindestens eine Rückkamera mit einer mechanischen Blende im Raum steht. Ebenfalls soll das Apple-C2-Modem zum Einsatz kommen. Damit soll das Websurfen auch per Satellitenfunk möglich sein.

Mit dem iPhone Ultra will Apple einen komplett neuen Markt ansprechen. Das Gerät soll das erste faltbare Smartphone von ihnen werden. Dabei soll das Innendisplay 7,7 Zoll groß sein, das Außendisplay 5,3 Zoll. Laut Berichten soll das iPhone Ultra kein Face ID verwenden, sondern einen Power-Button mit Touch ID besitzen. Zusätzlich soll das Betriebssystem iOS 27 so gestaltet sein, dass Apps wie beim iPad auf einem geteilten Bildschirm nebeneinander laufen können. Angeblich soll das Falt-Smartphone über Satellit Daten für Apple Maps empfangen können und über Nachrichten Fotos versenden, wenn keine gewöhnliche Mobilfunk- oder WLAN-Verbindung möglich ist.

Bei der Apple Watch Series 12 und der Apple Watch Ultra 4 soll ein schnellerer S11-Chip oder ein noch neueres Modell eingebaut werden. Gerüchte gibt es über Touch ID und zusätzliche Gesundheitssensoren. Jedoch sind hier sich die Quellen noch uneinig.

Keine großen Neuerungen bei Tablets und Macs

Apple ändert bei iPads und Macs nur Kleinigkeiten und führt schrittweise Verbesserungen ein. Das iPad 12 könnte mit einem A18- oder A19-Chip laufen. Dafür erhält das iPad mini ein OLED-Display, einen neuen Prozessor und ein wasserfestes Gehäuse.

Upgrades bekommen das Mac Studio, Mac mini und iMac. Sie sollen auf einen M5-Generation-Chip wechseln. Richtige Neuheiten werden für einen späteren Zeitpunkt erwartet. Ende 2026 oder Anfang 2027 soll ein Macbook Ultra auf den Markt erscheinen, mit OLED-Touchdisplay und Dynamic Island.

Smart Homes bekommen die größten Veränderungen

Im Smart-Home-Bereich plant Apple die größten Veränderungen. Die neue Siri-KI soll nun das neue Apple TV, Homepod und Homepod mini unterstützen. Zudem soll ein völlig neuer Smart-Home-Hub mit einem 6 bis 7 Zoll großen Display präsentiert werden. Dieser ist entworfen, um auf einem Tisch aufgestellt oder auf der Wand montiert zu werden. Damit soll das gesamte Smarthome gesteuert werden.