Vorausschau
Apple plant Mega-Batterie für iPhone 18
In sozialen Medien sind neue Angaben zu den Akkus des iPhone 18 Pro Max aufgetaucht. Den veröffentlichten Informationen zufolge soll das Nano-SIM-Modell über eine Akkukapazität von 5.235 mAh verfügen, die reine eSIM-Version über 5.425 mAh. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.
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Leak nennt Kapazitäten
Den Angaben zufolge würde das einer Steigerung gegenüber den Kapazitäten des iPhone 17 Pro Max entsprechen. Dem Bericht zufolge wären die Akkus damit größer als beim Samsung Galaxy S26 Ultra, das mit einer Kapazität von 5.000 mAh genannt wird.
Keine Bestätigung
Bislang wurden die genannten Akkukapazitäten von Apple nicht bestätigt. Die in der Quelle genannten technischen Daten beruhen daher auf einem Leak.
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