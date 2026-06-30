GTA 6 bei ersten Händlern ausverkauft

Der Vorverkauf von "Grand Theft Auto 6" hat gerade erst begonnen und die ersten Händler melden, dass sie ausverkauft sind. Einige liefern noch die Box ohne Disc.

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Amazon.de und Coolblue melden wenige Tage nach dem Vorverkaufsstart, dass die physische Version von "GTA 6" für die PlayStation 5 schon nicht mehr verfügbar sei. Amazon soll laut "PlayFront" den Verkaufsstart komplett verschlafen haben und nimmt nun keine Reservierungen mehr an. Bei Coolblue wird der offizielle Status "Ausverkauft" angegeben.

Wer die Box haben will, kann diese noch immer bei Otto und Media Markt bestellen. Sie verfügen weiterhin über reguläre Kontingente und nehmen Bestellungen für die PlayStation-5-Version an. Jedoch steigt auch bei ihnen täglich das Risiko, dass die Vorbestellungen vielleicht storniert werden müssen. Der Grund: Die Zuteilungsmengen der Großhändler könnten die Nachfrage nicht mehr decken.

Kein Gebrauchtmarkt mehr

Dabei überrascht der Ansturm auf die physische Version etwas. In der Box befinden sich nämlich keine Discs mehr, sondern nur ein Code zum Download. Der Entwickler Rockstar Games will mit diesem kontroversen Schritt Spoiler vermeiden. Bei einem so großen Medienereignis kommen immer wieder Kopien an die Öffentlichkeit, da Millionen Datenträger in Logistikzentren und Presswerken gelagert werden. Zusätzlich spart sich der Entwickler das Geld für die Discproduktion.

GTA 6 © Rockstar Games

Ebenfalls benötigte man mehrere Discs, um das Spiel zu installieren. Das Spiel wird ohnehin die Kapazität einer standardmäßigen 100-GB-UHD-Blu-ray der PS5 sprengen. Dafür fällt der Gebrauchtmarkt für eine physische Version nun komplett weg und das Spiel kann nicht verliehen werden.

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