WhatsApp startet neue Chat-Funktion

Die Meta-Tochter WhatsApp rüstet ihre Gruppen-Chats mit neuen Funktionen auf. Neben der Erwähnung @alle gibt es erweiterte Umfragen und eine vereinfachte Gruppenerstellung.

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Mit der neuen Funktion @alle lässt sich künftig die gesamte Runde in einem Chat mit nur einer einzigen Erwähnung aufmerksam machen. Das Werkzeug ist speziell für kurzfristige Änderungen, wichtige Termine oder Fristen gedacht. In Gruppen mit mehr als 32 Mitgliedern bleibt die Nutzung von @alle allerdings ausschließlich Admins vorbehalten. Selbst stumm geschaltete Chats bleiben von der Benachrichtigung nicht automatisch verschont. Wer bei solchen Erwähnungen keine Hinweise erhalten möchte, kann die Option in den Benachrichtigungseinstellungen gezielt stummschalten.

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Mehr Kontrolle bei Umfragen

Auch die Umfragen in Gruppen erhalten praktische Erweiterungen. Künftig kann eine feste Endzeit für Abstimmungen festgelegt werden. Sobald diese Frist erreicht ist, wird die Abstimmung gesperrt. Zudem besteht die Möglichkeit, die Namen der Teilnehmenden zu verbergen, sodass für die gesamte Gruppe nicht mehr sichtbar ist, wer für welche Option gestimmt hat. Sollten sich beim Erstellen Fehler einschleichen, lässt sich eine Frage innerhalb von 15 Minuten nachträglich bearbeiten und korrigieren.

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Schnellere Erstellung neuer Gruppen

Darüber hinaus erleichtert die Anwendung das Starten weiterer Gruppen. Aus einem bestehenden Gruppenchat heraus lässt sich nun mit nur einem Tippen eine neue Gruppe mit ausgewählten Mitgliedern erstellen. Das einzelne Suchen und Hinzufügen von Kontakten entfällt dadurch. Diese Option eignet sich besonders für kleinere Planungsrunden, Überraschungen oder Themen, die nicht den gesamten ursprünglichen Gruppenchat beschäftigen sollen.