Digital
TV
E-Paper
Immo

So geht's

WhatsApp startet neue Chat-Funktion

Eine Hand hält ein Smartphone mit geöffneter WhatsApp-App vor großem WhatsApp-Logo im Hintergrund.
© Getty Images
Die Meta-Tochter WhatsApp rüstet ihre Gruppen-Chats mit neuen Funktionen auf. Neben der Erwähnung @alle gibt es erweiterte Umfragen und eine vereinfachte Gruppenerstellung.
OE24 auf Google bevorzugen

Mit der neuen Funktion @alle lässt sich künftig die gesamte Runde in einem Chat mit nur einer einzigen Erwähnung aufmerksam machen. Das Werkzeug ist speziell für kurzfristige Änderungen, wichtige Termine oder Fristen gedacht. In Gruppen mit mehr als 32 Mitgliedern bleibt die Nutzung von @alle allerdings ausschließlich Admins vorbehalten. Selbst stumm geschaltete Chats bleiben von der Benachrichtigung nicht automatisch verschont. Wer bei solchen Erwähnungen keine Hinweise erhalten möchte, kann die Option in den Benachrichtigungseinstellungen gezielt stummschalten.

Auch interessant

KI-Experte: "Sorgen machen müssen wir uns schon"

Amazon schafft "Prime" ab

Nächster Vorfall: China-KI ist ausgebrochen

Das WhatsApp-Logo ist groß auf dem Display eines Smartphones zu sehen.
© NurPhoto via Getty Images

Mehr Kontrolle bei Umfragen

Auch die Umfragen in Gruppen erhalten praktische Erweiterungen. Künftig kann eine feste Endzeit für Abstimmungen festgelegt werden. Sobald diese Frist erreicht ist, wird die Abstimmung gesperrt. Zudem besteht die Möglichkeit, die Namen der Teilnehmenden zu verbergen, sodass für die gesamte Gruppe nicht mehr sichtbar ist, wer für welche Option gestimmt hat. Sollten sich beim Erstellen Fehler einschleichen, lässt sich eine Frage innerhalb von 15 Minuten nachträglich bearbeiten und korrigieren.

Eine Hand hält ein Smartphone mit WhatsApp-Logo, im Hintergrund mehrere unscharfe WhatsApp-Symbole.
© Anadolu via Getty Images

Schnellere Erstellung neuer Gruppen

Darüber hinaus erleichtert die Anwendung das Starten weiterer Gruppen. Aus einem bestehenden Gruppenchat heraus lässt sich nun mit nur einem Tippen eine neue Gruppe mit ausgewählten Mitgliedern erstellen. Das einzelne Suchen und Hinzufügen von Kontakten entfällt dadurch. Diese Option eignet sich besonders für kleinere Planungsrunden, Überraschungen oder Themen, die nicht den gesamten ursprünglichen Gruppenchat beschäftigen sollen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Schmuckmarke "Pomellato" eröffnet Shop in Wiener City

WhatsApp startet neue Chat-Fuktion

Fendi verkündet erste Pelz-Couture-Kollektion

KI-Notbremse: OpenAI zieht die Reißleine

KI-Experte: "Sorgen machen müssen wir uns schon"

Porsche zeigt Cockpit des Taycan

Landesrat Kasser packt aus: "Wien schickt unsere Patienten weg!"

Amazon schafft "Prime" ab

Orgasmus fördert Intelligenz: Macht Sex uns schlau?

Nächster Vorfall: China-KI ist ausgebrochen