Amazon schafft "Prime" ab

Der Online-Riese zieht den Stecker: Der lineare Amazon TV-Sender Prime wurde nach nur etwas mehr als einem Jahr überraschend komplett eingestellt.

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Seit dem 1. August ist der erst im April des vergangenen Jahres gestartete Kanal Geschichte. Für Prime-Video-Kunden bedeutet das zwar keineswegs das Ende ihrer Lieblingsinhalte, wohl aber den Schlusspunkt unter einen ungewöhnlichen Versuch. Der Kanal sollte klassisches Fernsehen und Streaming enger miteinander verknüpfen. Ziel war es vor allem, jene Menschen anzusprechen, die sich im herkömmlichen TV-Programm wohler fühlen als beim Suchen in riesigen Katalogangeboten.

Festes Programm ohne lange Suche

Anstatt selbst nach Filmen oder Serien suchen zu müssen, lief bei Prime rund um die Uhr ein fest zusammengestelltes Programm. Zu sehen gab es ausgewählte Inhalte aus dem Angebot, darunter Serien, Filme und Formate wie "LOL: Last One Laughing". Auch Live-Sport mit der NFL sowie Fußball und Tennis gehörte fest dazu. Der lineare Amazon TV-Sender war sogar in klassischen Fernsehzeitschriften gelistet und direkt in den Live-Bereich von Prime Video integriert.

Sämtliche Inhalte weiterhin auf Abruf

Wie das Branchenportal DWDL berichtet, hat der Konzern das Ende des Kanals offiziell bestätigt. Wer die Inhalte sehen möchte, kann dies weiterhin wie gewohnt über Prime Video tun – am eigentlichen Streaming-Angebot ändert sich dadurch nichts. Das Ziel, den Dienst ohne langes Scrollen zugänglicher zu machen, wurde damit vorerst beendet.

Keine offiziellen Nutzungszahlen bekannt

Unklar bleibt bis zuletzt, wie erfolgreich das TV-Angebot tatsächlich war. Zwar hatte das Unternehmen zeitweise angekündigt, mittelfristig eine offizielle Reichweitenmessung anzustreben, dazu kam es jedoch nie. Veröffentlichte Nutzungszahlen gibt es somit nicht, weshalb unbekannt bleibt, wie viele Zuseher den Sender regelmäßig nutzten.