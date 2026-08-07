Netflix-Hammer um "GTA 6"

In etwa drei Monaten soll das meisterwartete Videospiel aller Zeiten erscheinen. "Grand Theft Auto VI" wird aber davor noch ein großes Event auf Netflix bekommen. Auf die Fans dürften einige neue Details erfahren.

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Rockstar Games hat für den 27. August 2026 ein großes Event auf Netflix angekündigt. Dabei soll es nur um "Grand Theft VI" gehen. Das Special soll nicht nur aus einem Trailer bestehen. Genauere Infos hält der Entwickler aktuell noch geheim.

Das Special "Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick" wird in Österreich am Donnerstag, dem 27. August 2026, um 21 Uhr zuerst exklusiv auf Netflix übertragen. Wer sich nicht extra ein Abo holen will, der muss ein bisschen warten. Auf YouTube und der offiziellen Rockstar-Webseite ist die Präsentation in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr zu sehen. Damit überschneidet sich das Event mit der Gamescom, die weltgrößte Videospiel-Messe. Vor Ort wird Rockstar Games aber nicht sein.

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Erfolgreichste Videospielreihe

"Grand Theft Auto" gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Videospiel-Reihen. "GTA 5", der letzte Teil der Reihe, erschien 2013 und verkaufte sich rund 230 Millionen Mal. Spieler erleben im Einzelspielerteil eine epische Kriminalgeschichte, mit spektakulären Missionen und einer riesigen offenen Welt. Seit dem fünften Teil gibt es auch einen richtigen Onlinemodus. Bei dem können Spieler mit Freunden die fiktive Städte entdecken und Missionen erfüllen.

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In "GTA 6" erlebt man die Geschichte des Gaunerpärchen Lucia Caminos und Jason Duval. Die beiden leben in der fiktionalen US-Bundesstaat Leonida, die sehr an Florida angelehnt ist.

GTA 6 © Rockstar Games

Am 19. November 2026 soll "GTA 6" nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version wird höchstwahrscheinlich später erscheinen. Genauere Informationen gibt es derzeit dazu keine. PC-Spieler müssen somit warten.