Digital
TV
E-Paper
Immo

Hoffnung für Fans

Netflix-Hammer um "GTA 6"

Zwei Personen stehen vor einem grünen Auto mit Palmen und Hochhäusern im Hintergrund, GTA 6.
© Rockstar Games
In etwa drei Monaten soll das meisterwartete Videospiel aller Zeiten erscheinen. "Grand Theft Auto VI" wird aber davor noch ein großes Event auf Netflix bekommen. Auf die Fans dürften einige neue Details erfahren.
OE24 auf Google bevorzugen

Rockstar Games hat für den 27. August 2026 ein großes Event auf Netflix angekündigt. Dabei soll es nur um "Grand Theft VI" gehen. Das Special soll nicht nur aus einem Trailer bestehen. Genauere Infos hält der Entwickler aktuell noch geheim.

Auch interessant

Hacker wollten Wall Street mit Telefontrick knacken

Nächste Meta-KI mit Hacker-Angriff

Schwachstelle bei Passkey-Manager aufgetaucht

Das Special "Grand Theft Auto VI: Ein ausführlicher Blick" wird in Österreich am Donnerstag, dem 27. August 2026, um 21 Uhr zuerst exklusiv auf Netflix übertragen. Wer sich nicht extra ein Abo holen will, der muss ein bisschen warten. Auf YouTube und der offiziellen Rockstar-Webseite ist die Präsentation in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr zu sehen. Damit überschneidet sich das Event mit der Gamescom, die weltgrößte Videospiel-Messe. Vor Ort wird Rockstar Games aber nicht sein.

Erfolgreichste Videospielreihe

"Grand Theft Auto" gehört zu den erfolgreichsten und beliebtesten Videospiel-Reihen. "GTA 5", der letzte Teil der Reihe, erschien 2013 und verkaufte sich rund 230 Millionen Mal. Spieler erleben im Einzelspielerteil eine epische Kriminalgeschichte, mit spektakulären Missionen und einer riesigen offenen Welt. Seit dem fünften Teil gibt es auch einen richtigen Onlinemodus. Bei dem können Spieler mit Freunden die fiktive Städte entdecken und Missionen erfüllen.

In "GTA 6" erlebt man die Geschichte des Gaunerpärchen Lucia Caminos und Jason Duval. Die beiden leben in der fiktionalen US-Bundesstaat Leonida, die sehr an Florida angelehnt ist.

Ein Flugzeug fliegt über ein großes, beleuchtetes "VICE CITY"-Schild bei Sonnenuntergang.
GTA 6 © Rockstar Games

Am 19. November 2026 soll "GTA 6" nur für die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine PC-Version wird höchstwahrscheinlich später erscheinen. Genauere Informationen gibt es derzeit dazu keine. PC-Spieler müssen somit warten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Hacker wollten Wall Street mit Telefontrick knacken

"Das Match"-Promis schlagen Deutschland

Netflix-Hammer um "GTA 6"

Schwachstelle bei Passkey-Manager aufgetaucht

KI-Modell versuchte, Menschen zu manipulieren

ADHS im Alter: So gelingt trotzdem ein erfülltes Leben

50 japanische Freiwillige in den Tod!

Social Media Verbot: Hafenecker ortet Überwachung

Nächste Meta-KI mit Hacker-Angriff

Gas teurer: Linz AG erhöht Preise um 4-5%