Samsung führt den weltweiten Smartphone-Markt vor Apple an

Samsung führt im ersten Halbjahr 2026 den weltweiten Smartphone-Markt an. Der südkoreanische Konzern liegt bei den Auslieferungen knapp vor Apple.

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Im ersten Halbjahr 2026 lieferte Samsung weltweit die meisten Smartphones aus. Das geht aus einer Analyse des Marktforschungsunternehmens Counterpoint Research hervor. Der südkoreanische Konzern kam dabei auf einen Marktanteil von 22 Prozent. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum stiegen seine Auslieferungen um 9 Prozent.

Samsung liegt vor Apple

Hinter Samsung folgt Apple mit einem Marktanteil von 21 Prozent. Auf den weiteren Plätzen liegen Xiaomi mit 11 Prozent, Oppo mit 10 Prozent und Vivo mit 8 Prozent. Laut Counterpoint Research trug unter anderem eine starke Position im Wettbewerb zum Wachstum von Samsung bei.

Damit hat sich die Reihenfolge gegenüber dem vergangenen Jahr verändert. 2025 führte Apple den weltweiten Smartphone-Markt bei den Auslieferungszahlen an. Der US-Konzern erreichte damals einen Marktanteil von 20 Prozent und lag damit knapp vor Samsung mit 19 Prozent.

Galaxy Z Fold 8 im Fokus

Trotz mehrfacher Preiserhöhungen bei seinen Smartphones konnte Samsung seine Position im bisherigen Jahresverlauf behaupten. Besonders erfolgreich verkauft sich derzeit das im August erschienene Galaxy Z Fold 8.

Dadurch könnte der Konzern seine Führungsposition auch in der zweiten Jahreshälfte verteidigen. Die Angaben beziehen sich auf den bisherigen Jahresverlauf und die derzeit genannten Verkaufserfolge des neuen Smartphones.

Apple war 2025 vorn

Im vergangenen Jahr setzte sich Apple bei den weltweiten Auslieferungen vor Samsung. Zum Wachstum trugen laut den vorliegenden Informationen insbesondere die iPhone-17-Serie sowie die Nachfrage in Schwellenländern und mittelgroßen Märkten bei.

Im ersten Halbjahr 2026 liegt nun Samsung mit 22 Prozent Marktanteil vor Apple mit 21 Prozent. Xiaomi, Oppo und Vivo folgen mit jeweils geringeren Marktanteilen.