Neues Update sorgt bei Windows-PCs für stummen Ton

Ein Sicherheitsupdate für Windows 11 sorgt bei manchen Nutzern für Probleme mit dem Sound. Betroffen sind bestimmte USB-Audiogeräte.

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Nach der Installation des Sicherheitsupdates KB5124008 vom 8. September können bestimmte USB-Audiogeräte der Klasse 1.0 komplett ausfallen. Betroffene Geräte starten möglicherweise nicht oder geben keinen Ton mehr aus. Microsoft arbeitet nach eigenen Angaben bereits an einer Lösung.

Sound bleibt teilweise aus

Im Geräte-Manager erscheint bei betroffenen Geräten häufig die Fehlermeldung "Dieses Gerät kann nicht gestartet werden (Code 10)". Auch Lautstärkeregler und Soundeinstellungen reagieren teilweise nicht oder bleiben auf Null stehen.

Nach Angaben von Chip.de betrifft das die Windows-11-Versionen 24H2, 25H2 und 26H1. Einige Geräte funktionieren weiterhin im normalen Stereo-Modus. Probleme treten laut Microsoft besonders dann auf, wenn Mehrkanal-Funktionen wie 8-Kanal- oder 3D-Audio aktiviert sind.

Zwei-Kanal-Modus als Workaround

In solchen Fällen kann ein Wechsel auf den Zwei-Kanal-Modus den Ton vorübergehend zurückbringen. Damit lässt sich das Problem bei einigen betroffenen Geräten umgehen.

Das Update bringt allerdings noch weitere Fehler mit sich. Bei den Remote Desktop Services kommt es zu Verbindungsabbrüchen. Außerdem stürzt Explorer.exe ab und externe Laufwerke werden teilweise nicht mehr erkannt.

Weitere Fehler nach Patch

Auch Nutzer von AMD-Radeon-Grafikkarten berichten über Systemabstürze. Damit betrifft das Update neben Audiogeräten auch weitere Bereiche von Windows 11.

Trotz der Probleme raten Experten von einer vorschnellen Deinstallation des Updates ab, da es kritische Sicherheitslücken schließt. Microsoft arbeitet weiterhin an einer Lösung für die durch den Patch verursachten Fehler.