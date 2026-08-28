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WWE macht überraschende Ankündigung

Zwei Wrestler kämpfen im Ring vor großem Publikum, einer hebt den anderen kopfüber hoch.
© WWE via Getty Images
Wrestling-Marktführer WWE setzt weiterhin auf die internationale Schiene! Vor dem Royal Rumble steigt die große Europa-Tour - leider ohne Wien - kurz davor im Dezember 2026 machen die Superstars wieder Halt in Australien.
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Die WWE kommt im Dezember nach Perth in West-Australien und hält dort neben den Weekly-Shows Smackdown und Raw auch das Wrestlepalooza Premium Live Event ab. Am 11. Dezember steigt Smackdown, am 12. dann Wrestlepalooza, gefolgt von Raw am 14. Dezember.

Sehr gut für Fans aus Europa: Die Shows werden bei uns am frühen Nachmittag zu sehen sehen, diesmal bleibt das Aufbleiben für die Wrestling-Action aus.

Auch 2028 wird es wieder Premium Live Events geben. Jetzt fehlt nach Australia nur mehr Austria im Tour-Kalender. Vielleicht kann da ja unser Wiener Superstar GUNTHER ein gewichtiges Wörtchen bei den WWE-Bossen einlegen.

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