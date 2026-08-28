Hymne & Showdown: Vikings wollen Halbfinale rocken

Bevor die Vienna Vikings am Samstag (ab 18 Uhr, live Sport1) im Sport-Club-Stadion im AFLE-Halbfinale auf die London Warriors treffen, bekommt die Nationalhymne eine rockige Note.

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"Jetzt zählt nur noch der Sieg", stellt Vikings-Head-Coach Chris Calaycay vor dem Football-Kracher am Samstag gegen die Warriors klar. Die Hausherren gehen als klarer Favorit in die Partie. Als bestes Team im Grunddurchgang (Bilanz: 11:1) wäre alles andere als der Einzug in den ersten Gold Bowl eine Woche später in Duisburg eine herbe Enttäuschung.

Die Hauptstädter mit der besten Offense und Defense der Liga hoffen im letzten Heimspiel der Saison auf ein volles Haus. "Unsere Fans sorgen für mächtig Stimmung. Das Stadion war heuer teilweise so enorm laut", fiebert Calaycay dem Showdown entgegen.

Doch schon vor dem Kick-off wird in Hernals für mächtig Stimmung gesorgt. Traditionell gibt es von den Wikingern einen stimmungsvollen Football-Abend in Wien für Groß und Klein. Das absolute Highlight stellen diesmal allerdings die Hymnen dar. Die österreichische Hymne wird der Frontman der ehemaligen Kult-Band Russkaja, Georgij Makazaria, singen. Mit seiner markanten Stimme kann man jetzt schon gespannt sein, wie seine Interpretation klingen wird.

Calaycay singt die Hymne mit

Auch für die britische Hymne hat man diesmal eine Sängerin im Stadion vor Ort. Die österreichische Künstlerin Maddy Rose soll hier für Gänsehaut sorgen. Wer vor allem bei der österreichischen Hymne mitsingen wird, ist Vikings-Trainer Calaycay, der seit 25 Jahren in Wien lebt. "Ich singe die Hymne schon lange mit. Meine Kinder sind hier geboren, meine Frau ist Österreicherin. Ich liebe es, wo ich lebe. Die Hymne zu singen bedeutet für mich auch zu zeigen, wo ich wohne", so der US-Erfolgscoach.

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Mit einem Blick auf das Spiel verrät der 50-Jährige, dass er in den Trainings mit seiner Defense sogar noch mittrainiert habe. Für einen Einsatz am Samstag sei er allerdings zu alt, meint er scherzhaft: "So gern ich es würde. Tief in meinem Herzen weiß ich, dass es dafür nicht mehr reicht."

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Einen Vergleich zum klaren Sieg im ersten Spiel gegen die neu gegründete Franchise aus Großbritannien will er allerdings nicht ziehen. "Sie haben sich seitdem stark verbessert. Vergangene Woche haben sie ein starkes Spiel gegen Rhein Fire abgeliefert. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, jetzt zählt es."